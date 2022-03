Luka Doncic desafía a LeBron en el peor momento de los Angeles Lakers

Y tras jugar con fuego durante toda la temporada, tras ser un equipo indefendible por recursos, nombres y capacidad, Los Angeles Lakers de LeBron James por fin lo han conseguido: San Antonio Spurs ganó ayer a Houston Rockets (120-123) y los iguala a victorias en la clasificación; a partir de ahora se trata para ellos dos y Pelicans de luchar por sobrevivir. Los de Nueva Orleans incluso viajarán el sábado a Los Ángeles para prenderle fuego a la ciudad. Literalmente.

Pero antes de ese choque fratricida está, para The King, Luka Doncic y sus Dallas Mavericks, que han ganado ocho de sus últimos doce encuentros, están peleándole la tercera plaza de la Conferencia Oeste a unos Golden State Warriors desconectados y con el esloveno en estado de gracia. Además, Lakers posiblemente no cuente para la cita con Anthony Davis, veremos si con el de Akron, que sigue sin tener su tobillo bien y es duda, y el partido se jugará en el American Airlines Center (1.30, hora española), con lo cual los obstáculos en clave de púrpura y oro crecen. Y lo hacen porque el calendario que les viene no es sencillo, dándose además el caso de que Spurs y Pelicans vienen con mucha mejor dinámica.

Dicho de otra forma, si se palpaba durante gran parte de la temporada que Lakers podría quedarse fuera de los puestos que dan acceso directo a Playoff y luego se sospechó que eran carne de Play-in, para terminar por hacer peligrar su presencia en esta pre-fase, ahora la posibilidad de vivir sin las rondas finales es un hecho palpable. Los Spurs juegan frente a Grizzlies y dos partidos ante Portland Trail Blazers (2-8 en sus últimos partidos), mientras que Pelicans, ya con Brandon Ingram, lo hacen ante Blazers, Lakers y Clippers. Si la Fiebre Amarilla tropieza en sus dos próximos compromisos, el precipicio los puede absorber de forma irremediable.



Warriors caen en picado

La lesión de Stephen Curry, que esperará a la apertura oficial de Playoff para regresar a las pistas, y ciertas ausencias puntuales de Draymond Green y Klay Thompson se han ido sucediendo para San Francisco hasta completar unos quince días de regular season para olvidar: seis derrotas en siete partidos, la última ayer Grizzlies (123-95). Memphis está lejos y Dallas a dos partidos, de modo que los de Steve Kerr reservan abiertamente fuerzas para las eliminatorias por el título, donde Denver o Utah serán los rivales (sexto e incluso quintos clasificados, si Mavericks logran quitarles la tercera plaza)