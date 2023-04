Los Mavericks se hunden y dejan a Doncic sin playoffs: desesperado y más cerca del traspaso

Los Mavericks no son capaces de ganar partidos con regularidad, el conjunto texano nunca tuvo un equipo suficientemente equilibrado y talentoso ni con la incorporación de otra estrella como Kyrie Irving. El equipo liderado por Luka Doncic ha vuelto a perder y ya está virtualmente fuera de los playoffs, algo que no habrá hecho ninguna gracia al esloveno que está desesperado por tener un equipo capaz de competir por todo.

Los Mavs le dieron las llaves de la franquicia desde que llegó a la liga. Sin embargo, nunca fueron capaces de construir un equipo a la altura para poder ganar partidos y campeonatos. El esloveno está muy agradecido a su equipo, pero la paciencia no es eterna y si no comienzan a formar una plantilla de garantías, Doncic deberá buscar la forma de ganar lejos de Dallas, algo que la franquicia deberá evitar a toda costa y solamente con dinero no lo lograrán.

Al canterano del Real Madrid tiene contrato con su equipo hasta 2027, siendo el último año una opción de jugador, ya que firmó una extensión máxima en 2022 por un valor total de 215 millones de dólares. Sin embargo, si la situación no mejora ya, Doncic podría pedir públicamente su salida, como ya hicieron Kevin Durant y su compañero Kyrie Irving. Es evidente que el jugador no podrá decidir por él mismo hasta 2027, pero si presiona con dureza, podría lograr una salida en busca de un proyecto listo para ganar el anillo.

Los números de Doncic son geniales, la superestrella de los Mavs es el único responsable de que su equipo esté un poco cerca de los puestos de play-in, con unos promedios dignos de un MVP con 32,8 puntos por partido, 8,7 rebotes y 8,1 asistencias.

Así pues, si alguien no es culpable de la triste realidad de los Dallas Mavericks, ese es Luka Doncic. El esloveno es el mejor con diferencia de su equipo. Es por ello que la decepción de esta temporada puede precipitar el final de la relación entre el esloveno y la franquicia de Texas si las cosas no cambian a partir de la próxima temporada y empiezan a formar un equipo realmente competitivo alrededor de su gran estrella.