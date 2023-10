Maxi Kleber no puede ni creérselo: Luka Doncic desata la locura en el vestuario... ¡y en la NBA!

Menuda semana que ha protagonizado Luka Doncic. Tanto en el plano deportivo como en el extradeportivo, el esloveno ha destacado por dos cosas bien distintas. El baloncestista es de los más mediáticos de la NBA y eso bien lo sabe él mismo. Sus palabras y acciones pueden dar la vuelta al mundo, más si cabe si se trata de nombrar el que para Luka es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se trata de una de las preguntas más repetidas en tiempos de pretemporada que realiza la prensa a los jugadores. Pero este mediático deportista lo tiene claro: "Michael Jordan".

Muy poco se lo pensó al ser preguntado esta semana la estrella de los Dallas Mavericks, mientras que cuando fue cuestionado acerca del mejor quinteto, tuvo serias dudas. Y no es para menos, ya que hay muchos nombres que podrían rondar su cabeza al tratarse de una respuesta más complicada para el esloveno. Sin embargo, con respecto al número uno de toda la historia fue tajante.

A pesar de su respuesta, a parte de la prensa le resultó extraño, ya que el internacional esloveno mantiene una buena relación con LeBron James, que en los últimos años ha entrado en la famosa comparación de cuál de los dos es el mejor de toda la historia. Si el que nombró Luka Doncic -LeBron- o su contricante de Los Ángeles Lakers, que también es uno de los grandes reclamos de la competición norteamericana.

Por otro lado, Luka Doncic destacó en su último entrenamiento con los Dallas Mavericks con una de sus admirables canastas. En esta ocasión, lo hizo sentado en el banquillo y portando unas chanclas. Una genialidad a la altura de unos pocos y que el esloveno logró encestar. Esta se suma a su largo repertorio de anotaciones.

Luka’s never met a trick shot he didn’t like 🤪 #MFFL #NBAInAbuDhabi pic.twitter.com/Pkc9wUHKGQ