Máxima tensión con James Harden y Damian Lillard, y estupor de Chris Paul con Stephen Curry

James Harden está viviendo momentos convulsos en Philadelphia 76ers y no lo está ocultando, lo cual está generando un maremágnum que juega en contra de una franquicia que lleva mucho tiempo tratado de construir un equipo que sea capaz de luchar por el anillo de la liga y que ahora, justo cuando parecía cerca de ello, se estrella con la realidad. No le van mejor las cosas a Damian Lillard, bloqueado y sin noticias en Portland sobre su sueño en Miami.

Tienen dos destinos en mente y ambos se alejan

Puede que incluso lo de Damian Lillard y Miami Heat, un asunto que está totalmente bloqueado y detenido, tenga más posibilidades de llegar a buen puerto que el traspaso de James Harden a Los Angeles Clippers, así que fíjense si lo tiene complicado La Barba para cumplir sus deseos. Y tanta es la desesperación del jugador de los Sixers que incluso sopesa dejar la NBA.

Tras llamar mentiroso al general manager del equipo de Pensilvania, Daryl Morey, Harden ahora ha hablado del amor que siente por China: “merecen que venga y me vean jugar aquí… El amor que me trasladan aquí es siempre una locura”, decía en The Philadelphia Inquirer. Desde luego es la vuelta de tuerca más loca para Harden, que, en parte, no descarta. Lillard, por su parte, ve como los Blazers no aceptan las propuestas de Miami por él, lo que incluye a jugadores como Tyler Herro, Nikola Jovic y Jaime Jaquez Jr., y por tanto la situación está en punto muerto y si noticias de cambio.

Paul ya en La Bahia

Seguramente Stephen Curry está sorprendido por las palabras de su nuevo compañero en Golden State Warriors, Chris Paul, que sugieren una sorpresa por su fichaje por los de San Francisco en este momento de su carrera, que poco a poco toca a su fin. “En este punto del verano ni siquiera puedo comenzar a digerir lo que es jugar para los Warriors, ni siquiera podré hacerlo un poco hasta que todos nos reunamos”, comentaba en Clutch Points. Y de ahí vienen las incógnitas, ya que, si sorprende al mismo Paul su fichaje, cómo lo habrá recibido Stephen Curry: ¿necesitaban los Warriors a Paul, este Paul? ¿Funcionará?