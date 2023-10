Nadie echa de menos a James Harden, Kevin Durant lidera en solitario y el renacer de una estrella

James Harden tiene un pie y medio fuera de los Philadelphia 76ers, y más si tenemos en cuenta la fuga del escolta a Houston -donde reside su familia- en busca de un traspaso definitivo a los Rockets. No obstante, la polémica no parece haber afectado al juego del equipo. Esta madrugada logró un triunfo ante los Toronto Raptos por 107 a 114 y dos días atrás cayó ante los Milwaukee Bucks -favorito al anillo- por un sólo punto. El equipo demuestra ser capaz de competir sin el que fuese MVP de la temporada regular en el año 2018. Frente a los Toronto Raptors lo hizo gracias a las dos descomunales actuaciones de Joel Embiid y de Tyrese Maxey. El primero acabó con 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Mientras, Tyrese Maxey anotó 34 puntos, capturó 6 rebotes y repartió 7 asistencias.

Quien tampoco echó de menos a sus dos grandes compañeros fue Kevin Durant. Devin Booker y Bradley Beal no disputaron ni un sólo minuto del encuentro de los Phoenix Suns ante Utah Jazz, pero eso no fue empedimietno para que la franquicia de Texas arrasase con un marcador de 126 a 104. Y lo hizo gracias a la actuación de KD, como no podía ser de otra forma, al anotar 26 puntos, capturar 4 rebotes y repartir 6 asistencias. Eso sí, lo hizo bien escudado por Eric Gordon -21 puntos-.

Ben Simmons está como nunca antes

La irrupción de Ben Simmons en la NBA fue de un jugador llamado a ser la cara de la liga en el futuro. Las comparaciones con LeBron James o Giannis Antetokounmpo no estaban desencaminas, pues el base podía jugar prácticamente en cualquier rol de la pista y defender a cualquier jugador. Sin embargo, las lesiones frenaron su desarrollo y Simmons cayó en un pozo de falta de confianza. No obstante, parece que el australiano está cambiando esa situación esta temporada.

Los Brooklyn Nets han transformado toda su plantilla tras librarse de Irving y Durant. Ahora son Mikel Bridges -quien va a camino de ser una estrella- y Cam Thomas los encargados de anotar, y Ben Simmons ocupa un menor rango de importancia lejos de los focos. Así, sin la presión de tener que ser el eje de su equipo está volviendo a hacer buenos números y recuperando sensaciones. En el primer partido de la temporada acabó con 4 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en 23 minutos. Mientras, en el segundo alcanzó los 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en 32 minutos.

De esta mejora ha hablado su compatriota, y ex compañero, Patty Mills: "Por lo que he visto de Ben en poco tiempo y al hablar con él en privado, puedo decir que se encuentra en un buen momento, tanto física como mentalmente". Ahora queda ver si "puede prolongar su estado de forma en el tiempo", como explica Patty Mills.