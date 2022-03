El 'Big Three' vuelve y se rompe, Curry KO, peligran los Playoffs

Malas noticias para los Golden State Warriors. Por fin volvía el trio de oro formado por Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry, pero poco los duró la emoción al segundo mejor equipo de la Conferencia Este, ya que, en un lance con Marcus Smart, el máximo anotador de la historia de triples de la historia de la NBA se lesionaba al trabar el jugador de los Celtics el pie del base del equipo de San Francisco.

La derrota por 88-110 ante los Boston Celtics fue lo de menos. Según los resultados del equipo médico de los Warriors Stephen Curry estará de baja de forma indefinida hasta saber con más precisión el alcance de la lesión. Después del lance, el rostro de sus compañeros reflejaban la preocupación por el base de los Golde State:" La adversidad del golpea a todos en cualquier momento. Sólo hay que seguir adelante. Espero que Steph esté bien", dijo Steve Kerr. "Creo que era una jugada peligrosa. Respeto mucho a Marcus. Es un gran jugador un competidor. Lo entrené en la Copa del Mundo hace unos veranos. Hablamos después del partido y todo está bien. Pero pensé que era una jugada peligrosa", señalaba el entrenador.

Por su parte el jugador de los Celtics ha salido al paso tras las críticas recibidas:" Vi la pelota y me lancé a por ella. Desafortunadamente, eso ocurió. Estoy seguro de que me van a llamar sucio. Pero sé quién soy. Juego muy duro y dejo todo en la cancha. Mis compañeros, mis colegas, ellos lo saben. No soy un jugador sucio", argumentaba el jugador.

Hasta el momento de la lesión Stepehen Curry había disputado 14 minutos y había anotado tres puntos con 1 de 4 de tios de campo de la zona del triple. Intentó regresar antes del descanso, pero una vez se metió en el vestuario, no volvió a salir. Una lesión que de confirmarse los peores pronósticos podrían afectar al futuro del base en la participación de los Golden State en los Playoffs. Los Warriors habían juntado de nuevo 'El Big Three' en pista tras la vuelta de Draymond Green y Klay Thompson el pasado mes de enero, 14 minutos ha durado el regreso del temido tridente.