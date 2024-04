Porzingis, Tatum y Brown tienen que agradecer mucho a este compañero y los Celtics se lo recompensan

En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la NBA, los Boston Celtics han decidido recompensar el excepcional desempeño de Jrue Holiday durante esta temporada con una renovación por 4 años y 135 millones de dólares.

Esta decisión marca no solo un compromiso financiero significativo por parte de los Celtics, sino también un voto de confianza en el talento y liderazgo del experimentado base de 33 años.

Desde que llegó a los Celtics en un intercambio durante la temporada baja, Jrue Holiday ha demostrado ser un pilar fundamental en la estructura del equipo. Su habilidad para dirigir el juego desde la posición de base, combinada con su defensa tenaz y su capacidad para anotar en momentos cruciales, lo ha convertido en un jugador indispensable para el éxito del equipo de Boston.

Esta suculenta renovación lo coloca entre los jugadores mejor pagados de la liga, reflejando su impacto en el equipo y su estatus como uno de los jugadores más destacados de la NBA. Para los Celtics, esta decisión representa un compromiso a largo plazo con el éxito y la construcción de un equipo competitivo en torno a jugadores de élite como Holiday, Jayson Tatum, Jaylen Brown o Kristaps Porzingis, entre otros.

El gerente general de los Celtics, Rich Gotham, expresó su entusiasmo por la renovación de Holiday, destacando su influencia positiva tanto dentro como fuera de la cancha, y afirmó: "Jrue Holiday no solo es un jugador excepcional, sino también un líder invaluable para nuestro equipo. Su ética de trabajo y su compromiso con la excelencia son ejemplares y estamos emocionados de asegurar su futuro con los Celtics".

BREAKING: After arriving in a blockbuster offseason trade, Boston Celtics guard Jrue Holiday has agreed on a four-year, $135 million contract extension, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/Llln2yczSI