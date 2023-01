Saltan las alarmas con Doncic : Lebron y Anteto se lo puede perder

Finalmente sucedió. Lo que más se temían los Mavericks ha acabado pasando. Era cuestión de tiempo, pues es lo que conllevar llegar a tales extremos de desgaste. Luka Doncic ya ha jugado más de 1.700 minutos, en la mayoría de los cuales ha tenido que llevar todo el peso del ataque de los suyos, pues salvo Chris Wood, nadie es capaz de generar puntos con cierta regularidad. Todo ello ha sido el caldo el cultivo ideal para que el esloveno acabara lesionado.

No habían transcurrido ni cuatro minutos del partido entre Dallas Mavericks y Phoenix Suns cuando Luka Doncic heló los corazones de los aficionados tejanos. En medio de una acción fortuita con Cam Johnson, la estrella de Dallas se torció el tobillo y tuvo que retirarse de la cancha con signos evidentes de dolor. Tanto fue así que fue incapaz de reincorporarse al encuentro para ayudar a sus compañeros que todavía no habían sido capaces de ganar ni un solo partido cuando Luka no estaba jugando, con un balance de cero victorias y cinco derrotas.

Pese a perder a su líder, los Mavs fueron capaces de llevarse el triunfo ante los Suns. Todo gracias a un muy buen Spencer Dinwiddie, que anotó 36 puntos y lideró a los suyos ante la ausencia de Doncic, que, como mínimo, sintió que su baja no provocó otra derrota de los suyos.

Las pruebas médicas descartaron cualquier tipo de afectación ósea en el tobillo de Doncic, muy buenas noticias dadas las impactantes imágenes de la torcedura. Sin embargo, el esguince fue inevitable y su disponibilidad se marcará día a día. Así que por ahora no hay ninguna fecha estipulada para la vuelta del esloveno a las canchas.

Dicha lesión pone en jaque la presencia de Luka en el All-Star, donde fue elegido para formar parte del quinteto inicial del partido de las estrellas y donde LeBron James y Giannis Antetokounmpo serán los capitanes de los conjuntos al haber sido los más votados por parte del público. Esta será la cuarta participación del canterano del Real Madrid en un All-Star, esperemos, por el bien del espectáculo que el esloveno pueda recuperarse para estar presente en uno de los grandes eventos de la temporada NBA.