Damian Lillard se harta, Ben Simmons tiene salida y hay otro culebrón

Aunque Los Angeles Lakers ofrecen muchas dudas en lo deportivo y han pensado sin éxito cortar a Kent Bazemore, André Jordan e incluso Russell Westbrook; Golden State Warriors ha superado su mini crisis y además ha hecho su gran ‘fichaje’, como es recuperar a Klay Thompson; Brooklyn Nets ha logrado una victoria a medias con Kyrie Irving, y Los Angeles Clippers pueden estar contentos con las 'buenas noticias' que llegan de la situación de Paul George y Kawhi Leonard, lo cierto es que varias estrellas de la Liga como Damian Lillard o Ben Simmons, pero además alguna más, no dejan intensificar las posibilidades de mercado de varias franquicias.

Con respecto al jugador franquicia de Portland Trail Blazers, las noticias no pueden ser más devastadoras, ya que el equipo es una calamidad (aunque ayer ganaran a Brooklyn Nets 114-108) con un balance de 16V 24D que le hace ser décimo del Oeste a cuatro victorias de los Clippers, por lo que la esperanza del Play-in parece el destino más favorable. Pero lo peor no es la senda deportiva, sino la lesión de Damian Lillard, que harto de los malos resultados y con una tendinopatía abdominal podría perderse desde siete partidos a toda la temporada con los de Oregón. La baja de C.J. McCollum, los resultados de la campaña y este revés sobre el All Star le habrían hecho pensarse a él y al equipo si no es mejor prescindir de sus servicios lo que resta de campaña para que se recupere de cara a la próxima, la 22/23.

Sub Zero había sido precisamente uno de los nombres más recurrentes que se habían utilizado como soluciones a la situación de Bin Simmons en Philadelphia 76ers, que sigue buscando una salida al base, pero ahora hay otros nombres que dan opciones a los de Pensilvania en este asunto. Según informa Shams Charania, de The Athletic, los Sixers y Atlanta Hawks estarían en conversaciones para realizar un intercambio que incluya a Simmons como pago por John Collins y a Cam Reddish.



Grant, en el centro de las miradas

Ser tras Orlando Magic (solo siete victorias) el peor equipo de la mejor competición de baloncesto del mundo no debe ser una perspectiva muy elocuente para el jugador más importante de Detroit Pistons (nueve victorias), y como toda vez que la temporada de Jerami Grant está siendo muy destacada, pues ya hay varias franquicias que miran a su situación. Al probable interés de Lakers y Blazers, Shams Charania ha sumado el de Washington Wizards y New York Knicks; no en vano es un jugador con un promedio esta temporada de 20,1 puntos y 4,8 rebotes por partido. Eso sí, una lesión en los ligamentos de su dedo pulgar lo mantendrá fuera de las canchas hasta febrero.