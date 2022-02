Stephen Curry y LeBron James persiguen la misma bomba en el ‘buyout’

Sea de forma apretada y con mejoría, como ante Golden State Warriors y Portland Trail Blazers, o con debacle por medio, como sucedió ante Milwaukee Bucks, lo cierto es que los tres últimos partidos de Los Angeles Lakers reflejan el sentir del equipo, esté o no LeBron James sobre el parqué: no les da para ser competitivos, no al menos para estar entre los elegios en Playoff (por ahora). Por eso la elección de The King, una vieja obsesión suya, en el buyout es tan aparente y explícita, aunque esta vez, eso sí, puede deba hacer frente a las mismas ambiciones de Stephen Curry.

Pasado el mercado de fichajes, el buyout asoma con varias perlas por descubrir para aquellas franquicias que, como la Fiebre Amarilla, no funcionan u otras que, aún en la buena senda, quieren refuerzos de cara al tramo final de la regular season. Pues bien, Lakers y Warriors, según apuntan desde ESPN, están tras la senda del mismo jugador, un playmaker veterano pero que puede aportar equilibrio al juego de las dos franquicias: Goran Dragic.

Los pocos minutos en Toronto Raptors y la situación homóloga en San Antonio Spurs, apunta el citado medio, llevarán al esloveno directo a la agenda de varios de los mejores equipos de la liga en esta nueva oportunidad de mercado, como Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets o Chicago Bulls, pero también las disciplinas de James y Steph. A la espera de lo que suceda con el base, Warriors visita a Clippers esta madrugada (4.30, hora española) y Lakers no juega hasta el jueves, frente a Utah Jazz (4.00, hora española)



Westbrook, más gasolina al fuego laker

Tres derrotas en los últimos tres partidos con todo lo que tiene a su disposición Frank Vogel es una realidad pobre para un equipo llamado por plantilla e inversión a ganar el anillo, y parte de la culpa de esta decepcionante, hasta la fecha, temporada la tiene un Russell Westbrook que ya ha obtenido la confirmación de que su equipo quería quitarse de encima su figura. Así lo afirma al menos Chris Haynes, de Yahoo Sports, que informó acerca del interés de James en avivar los traspasos, donde estaba planeado el intercambio de Russ por John Wall; uno que solo la falta de acuerdo por una primera ronda impidió. En cualquier caso, como ven Westbrook está muy lejos de satisfacer a los Lakers.