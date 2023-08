Davis y Tavares pueden hundir al Real Madrid y dar un combo mágico a Lakers, y Curry saca pecho

Jugadores como Bol Bol o Christian Wood han estado relacionados con la búsqueda de poderío en la pintura de Los Angeles Lakers en los últimos tiempos, pero, así como ambas opciones, sobre todo la segunda, parece que se van difuminando, en Los Ángeles alguien ha colado la idea de una posibilidad sobre los intereses del Real Madrid, una que se atrinchera tras la negociación de Edy Tavares con su equipo.

El MVP europeo sigue tratando de llegar a un acuerdo de renovación con el Real Madrid, uno que está resultando muy complicado y que puede dar con los huesos del gigante caboverdiano de nuevo en la NBA. Y no lo decimos nosotros, sino el pasado MVP de la Euroliga, quien en el medio de comunicación Relevo aseguraba que “no sé si voy a renovar con el Madrid. Lo cierto es que tengo un año de contrato, y no sé qué decirte. Sí, ojalá nos pongamos de acuerdo, pero el sueño de la NBA está ahí también. No lo voy a negar”. Con el sueño en mente, las especulaciones se multiplican.

Complicado acuerdo

Evidentemente hace falta bastante más que las discrepancias entre el pívot y el club blanco y las necesidades en la pintura angelina para un acuerdo. Sí, es cierto que los Lakers buscan centímetros y poder, sobre todo defensivo, en el poste bajo, pero Tavares posee una cláusula importante de salida y el equipo que más se ha interesado por él es Portland. Por otro lado, las limitaciones de Lakers tras el súpercontrato de Davis, de 186 millones de dólares por tres años, dejan poco margen a los angelinos. Con eso y más, posibilidades lógicamente hay.

Paul sí era necesario para Stephen Curry

Aunque Steve Kerr se halla en plena vorágine de la selección de Estados Unidos en el Mundial de baloncesto, lo cierto es que el entrenador de Golden State Warriors ha comentado recientemente el fichaje de Chris Paul y lo ha hecho justificando su incorporación como algo necesario. “Nuestro equipo el año pasado necesitaba otra forma de atacar y nos volvimos demasiado unidimensionales con Steph”, decía en Sports Illustrated, donde además comentó al respecto que “necesitábamos otro creador de juego que nos diera un aspecto diferente y Chris es, como sabemos, uno de los mejores jugadores de pick-and-roll de todos los tiempos”.