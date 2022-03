Vogel, fulminado: LeBron conoce al sustituto y el All Star les amenaza

Pase lo que pase esta temporada, parece casi evidente que Los Angeles Lakers deberán introducir múltiples variaciones en su plantilla si quieren dar un espectáculo diferente a sus aficionados la próxima campaña, uno más digno. Desde la configuración del bloque al entrenador, nada ha salido como debería, situación que puede hacerse extensible a la pasada campaña, con otro fracaso confirmado. Por eso la Fiebre Amarilla quiere cambiar de entrenador e incluso ya lo habría elegido.

Y LeBron James ya sabe quién puede ser ese nombre: Quin Snyder, el actual preparador de Utah Jazz. Ha sido el periodista Marc Stein quien ha puesto el nombre de Snyder como deseo de la franquicia de púrpura y oro ante la desastrosa temporada del equipo angelino, que, eso sí, aún no ha concluido. La manida supuesta mala relación en el seno del vestuario de Salt Lake City y sus resultados serían el vaso comunicante de esta posibilidad, ya que Snyder consideraría su etapa concluida en Utah, lo que deja vía libre a la opción de lanzarse a la aventura de dirigir al equipo de Crypto.Com Arena.

Ahora bien, el gran varapalo para los Lakers viene del que puede ser su rival en Playoff si consiguen superar las dos rondas de Play-in que les esperan, una ante Pelicans y, de ganar, otra segunda ante el perdedor del duelo entre Minnesota y Clippers. Y es que Sam Amick, The Athletic, asegura que Chris Paul ya está listo para regresar y lo hará antes de que acabe la regular season. O lo que es lo mismo, el mejor equipo de la liga se refuerza con una de sus estrellas; más madera al incendio Laker.



Warriors cae, pero Denver ‘ayuda’

Posiblemente Golden State Warriors tocó fondo ayer, de nuevo sin su estrella, Stephen Curry, ante Orlando Magic (90-94), el peor equipo de la competición solo por delante en su registro de la temporada de Houston Rockets y Detroit Pistons. Un arranque de partido calamitoso de los californianos, solo comparable a un final de duelo igualmente malo hicieron posible la gesta de los de Florida, que meten en una nueva crisis de resultados a los de San Francisco justo antes de Playoff.

Por el contrario, llegan buenas nuevas para los del Chase Center desde Denver, el que será más que probablemente su adversario en las rondas finales, ya que parece que Jamal Murray no va a llegar a la cita, como dejó entrever su entrenador, Michael Malone, y tal y como certifica Joe Vardon, The Athletic: al parecer el jugador no está ni física ni mentalmente preparado para una vuelta tan prematura.