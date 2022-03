Kevin Durant, Stephen Curry y LeBron James pueden perderse los Playoff

Ninguno de los tres equipos llamados a hacer grandes cosas esta temporada desde Nueva York, San Francisco y Los Ángeles pueden permitirse que sus estrellas, Kevin Durant, Stephen Curry o LeBron James, se caigan de sus impulsos ganadores, básicamente porque son el eje sobre el que pivotan esta terna de proyectos. Sin embargo, a día de hoy las dudas asaltan a los tres, que esta madrugada, además, han sufrido poderosos reveses en sus aspiraciones, siendo el caso del playmaker del Chase Center y la dinámica destructiva de la Fiebre Amarilla los más preocupantes.

Comenzando por el mejor tirador de todos los tiempos, Steph Curry, hay que decir que la derrota ante unos rejuvenecidos Boston Celtics (88-110) es quizá la menor de las preocupaciones para Steve Kerr, que de un lado vio como la acción que dejó KO a Curry fue, a su juicio, intencionada por parte de Marcus Smart; y por otro, cruza los dedos para que la resonancia magnética hecha al base arroje solo sustos. El número 36 del Garden se lanzó a por una pelota dividida sobre los pies de Curry, al que se le dobló el tobillo y la rodilla. Mal asunto.

Al otro lado del charco norteamericano fue Kevin Durant el que se topó con el sabor amargo de sufrir una venganza feroz, la de Spencer Dinwiddie, ex Nets que ajustició a los de Steve Nash desde la línea de tres con el tiro ganador, sobre la bocina. Luka Doncic (37) fue el mejor jugador del partido y un martillo contra el Barclays Center (por tanto, sin Kyrie Irving) de principio a fin. Esta nueva derrota de los Nets echa para atrás la reacción que pretenden llevar a cabo para alejarse del Play-in, del que siguen a tres partidos (Cavs).

Aunque si hay un drama latente y evidente, especialmente si Curry no sufre una lesión grave y por tanto se recuperar, es el que vive Los Angeles Lakers con 12 derrotas en los últimos 15 partidos y un balance de temporada escalofriante (29V 40D). Ayer cedieron, de nuevo claramente, ante Minnesota Timberwolves (124-104) y no solo tienen imposible ser octavos o séptimos (no digamos ya sextos, último equipo que se libra de la fase eliminatoria previa a Playoff) sino que Spurs, que ganaron (122-120, a Oklahoma), y Pelicans, que están a una victoria de los angelinos, pueden dejarles fuera del Play-in. Los de púrpura y oro ya luchan abiertamente por sobrevivir y se están ahogando.

Kevin Durant, Stephen Curry y LeBron James sufren una noche aciaga y ya peligra abiertamente su participación en Playoff, con los All Star de Nets y el de Lakers pendientes del Play-in y el base de Akron de una prueba médica tras una fea caída.