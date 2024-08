Warriors, OK a Markkanen y otro Klay Thompson y Lakers pierde a la estrella: Curry se ríe de LeBron

No descubrimos la pólvora al hablar del interés de Golden State Warriors en Lauri Markkanen, pero lo que sí que no esperábamos, sobre todo al hilo de lo apuntado ayer acerca de su futuro, es que pudiéramos abrir un nuevo capítulo en el que los de San Francisco vuelven a tener opciones de fichar al finlandés y que estas, aunque remotas, existan. Esto es más de lo que pueden decir Los Angeles Lakers y LeBron James respecto al as que persiguieron.

Un fichaje complicadísimo, pero…

Tal y como recalcaba Marc Stein, Markkanen podía haber firmado la extensión de su contrato con Utah Jazz desde este martes y no lo ha hecho, de modo que se abre una esperanza para Steve Kerr con este asunto. Cierto es que resulta exigua, pero está viva. Sobre ello, ya hemos insistido que la distancia entre las partes es enorme toda vez que no hay posibilidad de acuerdo por intercambio de jugadores, de modo que parece que Markkanen sí quiere esperar a Stephen Curry y compañía, por pequeña que sea su opción de vestir los colores del Chase Center, y eso es una puerta abierta a un acuerdo que, como decimos, es complicadísimo.

Un fichaje más asequible y sorprendente

Quien sí parece que puede vestir los colores californianos es una de las sensaciones de la Summer League, ya que, tal y como adelanta Clutch Points, el alero de Memphis Grizzlies, Killian Tillie, es objeto de deseo de los de Mission Bay, para nada menos que suplir a Klay Thompson con su 44,4% en triples promediado en la liga universitaria.

Cerrojazo al Crypto.com

Si Markkanen y Tillie son opciones en el norte de California, Jerami Grant ya no lo es en el sur, básicamente porque el que fuera objeto de deseo de Los Angeles Lakers se queda en su equipo, Portland Trail Blazers, tal y como ha adelantado Jake Fischer en Yahoo! Sports. Con su contrato de cinco años renuncia a jugar con LeBron en los de púrpura y oro, que pierden 21 puntos, 3,5 rebotes y 2,8 asistencias.