Willy Hernangómez, MVP con España, triste en la NBA: Zion lo sentencia

Willy Hernangómez vivió, probablemente, uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva el pasado 18 de septiembre cuando se proclamó campeón del Eurobasket con España y lo hizo, además, siendo una pieza imprescindible para el conjunto de Scariolo. De hecho, tal fue su importancia que el pívot ganó incluso el premio al MVP del torneo que le acreditaba como el jugador más valioso de la competición, por delante de grandes estrellas del baloncesto como Rudy Gobert, Luka Dončić o Nikola Jokić, entre otros.

Ahora bien, la superioridad que Willy Hernangómez mostró en el Eurobasket no le ha servido en absoluto para revertir su situación en la NBA, donde prácticamente no entra en la rotación de su equipo, los New Orleans Pelicans. En este sentido, y con el regreso estelar de Zion Williamson, que volvió de lesión, el español parece estar condenado al ostracismo.

Como comentamos, antes de la vuelta de Zion, jugador que muchos consideran como el heredero de LeBron James, el mayor de los Hernangómez entraba muy poco en la rotación, pero al menos tenía una media de siete minutos por partido. Sin embargo, con la vuelta del estadounidense en el último partido de los Pelicans contra Los Angeles Clippers, Willie Green, entrenador de la franquicia con sede en New Orleans, dejó a Willy sin un solo minuto.

Una situación que, por otro lado, no parece que vaya a mejorar, especialmente viendo el estado de forma en el que ha regresado Zion Williamson. El ala-pívot estadounidense, que también puede actuar de pívot, deslumbró en el partido y fue una de las piezas claves para conseguir la victoria de los suyos (91-112) con 21 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Unas estadísticas con las que Zion conseguía, además, su primer doble-doble de la temporada.

Desde la perspectiva de Willy Hernangómez, es inevitable caer en la tentación de pensar que es imposible hacer más que lo que ha hecho para tratar de asentarse de una vez por todas en la NBA. Sin embargo, parece ser que el hecho de haber comandado a una selección, sobre el papel menor, a levantar un Eurobasket convirtiéndose el propio Willy, además, en el MVP de la competición, no es razón suficiente.