2 fichajes con LeBron James y Davis para liquidar su calvario en NBA

La temporada de la NBA comenzó hace diez días, un lapso de tiempo suficiente para que Los Angeles Lakers hayan puesto de manifiesto un sinfín de debilidades que justifican su actual posición en la Conferencia Oeste: último con cero victorias en su casillero tras tres partidos disputados.

A pesar de contar con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook en condiciones óptimas para sacar adelante los encuentros, solamente el base de Akron está ofreciendo la versión esperada y haciendo frente a las expectativas depositadas en él, pero en el curso precedente ya quedó de manifiesto que con solo un jugador a su mejor nivel no es suficiente para soñar con el anillo. Ya la temporada pasada el equipo angelino protagonizó una debacle histórica quedándose fuera de los play-off que dan acceso a pelear por el título y las sensaciones iniciales vaticinan un descalabro similar si no se producen cambios de notable impacto en el Crypto.com Arena.

Es por eso que, a tenor de lo mencionado, hay dos jugadores que interesan muchos a los Lakers para alimentar de savia nueva su plantilla y poder dar paso a una recuperación que, a día de hoy, se presenta milagrosa si no se producen estos movimientos: Terry Rozier y Josh Richardson. Según ha afirmado The Athletic, estos dos jugadores son los elegidos para dar un giro radical a la situación del equipo y comenzar a mostrar una versión mucho más gratificante y que no siembre dudas en cada encuentro, dudas generadas por el bajo rendimiento de las actuales estrellas que tiene a su disposición Darvin Ham.

Eso sí, actualmente tanto Rozier como Richardson atesoran contratos en vigor con New Orleans Hornets y San Antonio Spurs y los Lakers no tendrán nada sencillo hacerse con sus servicios hasta que las aspiraciones de estas dos franquicias en el presente curso hayan quedado enterradas.

No obstante, podría suceder que, al mismo tiempo que Hornets y Spurs confirman su exclusión del play-off, Los Angeles Lakers también lo hagan ya que, por el momento, las sensaciones no pueden ser más desgarradoras para los intereses del equipo que viste de púrpura: ¿golpe de efecto en camino?