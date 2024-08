Alerta en el Leverkusen de Xabi Alonso; el defensa que pide más minutos: mayor protagonismo o adiós

Todo va quedando listo para que los próximos fines de semana vuelvan a ser los favoritos del hincha, que espera ferviente a sus clubes en acción. La Bundesliga no es la excepción, Borussia Dortmund llegó a la última final de la Champions League, así como el Bayern Leverkusen. Y aunque perdiera la final frente a Atalanta, Xabi Alonso direccionó por el buen sendero a sus pupilos, y si se debe mencionar a un sudamericano, el indicado es Piero Hincapié, quien ha ido de menos a más a sus cortos 22 años.

El defensa ecuatoriano pasó de ser una opción en la zaga a un factor clave para el beneficio del sistema de Xabi, ganándose incluso un puesto en la titularidad. Sin embargo, los cambios constantes en los encuentros se reflejaron notoriamente en el ex Independiente del Valle quien, según las últimas informaciones en cuanto a su futuro, habría pedido salir del equipo alemán para ser protagonista y así seguir creciendo. De ser el caso, el técnico español no solo perdería a un prometedor defensor, sino a un líder que ya demostró de lo que está hecho.

Quien está siguiendo el caso muy de cerca es el periodista de ‘Sky’, Florian Plettenberg, quien anunció sobre Piero Hincapié en sus redes sociales que el central es “uno a tener en cuenta ya que el zaguero de 22 años podría dejar el Bayer 04 Leverkusen en agosto’’. Esta información cae como un baldazo de agua fría a Xabi Alonso y su comando técnico, que seguramente esperan que no se vaya.

🚨🔴 Piero #Hincapie, one to watch now as the 22 y/o defender could leave Bayer 04 Leverkusen in August!



Hincapie is open for a new challenge as he wants to be a regular starter next season. There are inquiries and talks with other top clubs. But no agreements yet.



Contract… pic.twitter.com/cWth9HKFYr