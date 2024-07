Si no llega Hummels se activa plan 'B': la pieza del Leverkusen de Xabi que el Madrid quiere robar

Después de la Eurocopa el siguiente plan es afrontar la temporada previo al mercado de verano que está en su punto más dulce. Hasta la fecha, la bomba fue la incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid, club que ya lo tenía en la mira desde hace años. El equipo español también ha sabido decir adiós, y el caso de Nacho Fernández conjuga con el presente de la ‘Casa Blanca’: se quedó sin un central de garantía. Por lo tanto, el próximo paradero del Madrid está muy posiblemente en encontrar un zaguero que combine los aspectos que Carlos Ancelotti busca: confianza y personalidad.

Real Madrid lo volvió a ganar todo como en sus mejores tiempos, la Champions League fue el tesoro más preciado para así confirmar su hegemonía en el fútbol europeo. Sin embargo, el trabajo aún no está hecho para los blancos, la mira ahora apunta a uno de los centrales del momento en la Bundesliga, se trata del ecuatoriano Piero Hincapié, uno de los favoritos de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. En las últimas horas salió a la luz el nombre de Mats Hummels, que se quedó sin equipo tras su aventura en el Borussia Dortmund, pero no hay nada concreto. No obstante, la apuesta por el ecuatoriano se acerca más a una posibilidad latente.

El sustituto de Nacho

Piero Hincapié tiene 22 años y llegó al fútbol alemán para confirmar de lo que está hecho. Su temperamento y su forma de jugar no han hecho más que ganarse el reconocimiento de los que lo siguen de cerca. Cumpliendo con el rigor y los parámetros que el zaguero del Madrid debe presentar, según el diario As, Real Madrid ve con buenos ojos interesarse en el ecuatoriano, clave en la pasada campaña con el Leverkusen.

El favorito de Xabi Alonso

Dejó el fútbol ecuatoriano y argentino para migrar a una liga más competitiva, en el que las oportunidades no llegan en más de una ocasión. En el caso de Hincapié, sus condiciones como futbolista estaban más que comprobadas, tanto así que para Xabi Alonso es una de sus piezas preferidas. Incluso, en una entrevista, el entrenador español comentó que el central se caracteriza por ser moderno en el aspecto defensivo.

Campeón de la Bundesliga

Hincapié supo levantar la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, así como ganar la Copa Libertadores Sub-20 con el mismo club. Su transición en el balompié alemán ha dado sus frutos, su coraje le dio las armas para que se estableciera como titular indiscutible en el Leverkusen. Y hasta la fecha, puede presumir sus dos títulos con el cuadro germano: una Bundesliga y una DFB Pokal.