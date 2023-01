Atentos al Endrick europeo: ultimátum, millonada y Bellingham alucina

El Borussia Dortmund, como Jude Bellingham o Youssoufa Moukoko, vieron con buenos ojos el parón de la Bundesliga debido al Mundial de Qatar, no en vano, los del Signal Iduna Park acumulaban dos derrotas en sus últimos dos compromisos ligueros y amenazaban con descalabro. En lo particular, no estuvieron bien ambos jugadores ante Wolfsburgo y Borussia Monchengladbach y hay quien asegura que sus contextos no ayudan. Concretamente en el caso del delantero todavía es más imperioso este hecho, ya que se habla de un ultimátum y una millonada en curso en pleno mes de enero, todos ellos factores que incluso sorprenden al medio.

Sí, parece que Bellingham puede ser el gran culebrón del próximo mercado de fichajes veraniego, con Liverpool y Real Madrid, entre otros, inmersos en una batalla terrible por contratarlo, pero hasta entonces el otro foco de desequilibrio en el conjunto alemán es su otra perla, el Endrick europeo. Hacemos referencia al joven fichaje blanco de Palmeiras porque Moukoko también estuvo en la agenda merengue por su calidad y precocidad, pero fue descartado por el brasileño.

Pues bien, la guerra en el seno del Dortmund está despertada con el punta, que por ahora se niega a renovar. Es más, el director deportivo del equipo germano, Sebastian Kehl, ha sido cristalino en Kicker, dando un toque de atención a Moukoko: “Hemos elaborado una oferta muy atractiva que le da mucho espacio para el desarrollo”, ha dicho, para terminar de comprometer al jugador con un aviso: “Youssoufa ahora puede aceptar esta oferta y comprometerse con el Borussia Dortmund, o iremos por caminos separados”. No podría ser más pragmática la advertencia del equipo alemán.

Y en medio de esta batalla por la continuidad de Moukoko, el Dortmund juega a lo mismo con Bellingham que puso en práctica en su día con Haaland: ahora no lo quieren vender. Sin embargo, esta estrategia solo responde a un asunto: quieren encarecer el fichaje.

En lo que respecta al inglés, hay mucho trabajo por delante de cara a verano, pero la finalización del contrato de Moukoko (junio de esta temporada) está sacando de quicio a todas las partes, y la pregunta se la hace media Europa: ¿qué decidirá el punta?

¿Serán vasos comunicantes el medio y el goleador del Dortmund? ¿Saldrán los dos?