Bayern Múnich causa polémica; Leon Goretzka está bien de salud: Kompany tomó radical decisión

Oficialmente la nueva temporada empieza en el 'Viejo Continente' con la activación de las ligas top. En la Bundesliga, Bayer Leverkusen intentará repetir la gesta de la temporada pasada con la consagración del título, pero no la tendrá nada fácil ya que Bayern Múnich espera reivindicar los errores que lo dejaron fueran del trono. Y desde ahora ya se tomaron decisiones que pasaron de ser respaldados a cuestionables en la era Vincent Kompany.

Resulta que el mediocampista alemán, Leon Goretzka, se quedó fuera de la convocatoria del primer equipo a poco de iniciar el curso. Esto llamó la atención a la afición y, por supuesto, a la prensa, que dio fe de que el germano se encuentra en óptimas condiciones y todavía mejor de salud para afrontar los partidos. Con contrato de por medio, el jugador tiene la posibilidad de negociar su salida e incluso ya firmar por otro equipo si lo requiere.

Bayern Múnich debuta este viernes ante el SSV Ulm 1846 por la DFB Pokal. Los de Kompany no tienen una mejor oportunidad para iniciar con pie derecho, pero hay una novedad: la baja de Leon Goretzka. Según informa el periodista Florian Plettenberg, el mediocampista pese a estar en “en forma y saludable’’, quedó fuera de la convocatoria. Apunta que ya no es tomado en cuenta por el club.

