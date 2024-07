Diego Simeone se la juega a Barça y City con el fichaje del alemán que complica la venta de Kimmich

Diego Simeone sigue trabajando a fondo para que este mercado de fichajes cambie el complicado rumbo que tomó el Atlético de Madrid, a lo largo de la temporada pasada. Y es que el conjunto colchonero no fue capaz de meterse en la lucha por LaLiga y no pudo competir por otros títulos, algo que no quieren que se repita en el Metropolitano, donde, después de cerrar a Robin Le Normand, buscan reforzar la medular con Leon Goretzka.

En este sentido, según la información publicada por el rotativo alemán, Süddeutsche Zeitung, el Atlético de Madrid habría puesto al mediocentro germano, y socio de Joshua Kimmich, en su punto de mira. Una opción más que viable, dada la importante limpieza que espera hacer Vincent Kompany dentro del Bayern de Múnich, donde, o bien Goretzka o Kimmich podrían hacer las maletas y cambiar de aires. Sin embargo, pese a que ambos tienen ofertas para salir, no parece viable que lo vayan a hacer ambos.

Simeone se mete en una carrera a cuatro bandas

La realidad es que, el fichaje de Goretzka no solamente está afectado por el interés del Nápoles en el alemán. Sino en el que ha despertado Kimmich en el Barça y el Manchester City. Pues, como hemos dicho, es altamente improbable que Kompany deje salir a los dos pivotes titulares en un mismo mercado. De esta forma, lo normal fuera que solamente uno de ellos tuviera las puertas del Allianz Arena abiertas este verano. Abriendo así, no solo una carrera con el Nápoles, sino que también con los interesados en Kimmich.

Un crack ideal para el Atleti

En lo deportivo, el fichaje de Goretzka es una opción ideal para lo que puede buscar Diego Simeone. El técnico argentino necesita músculo y despliegue físico en su centro del campo y el alemán es el fichaje ideal para ello. Goretzka es de esos futbolistas totales, con la capacidad para tener incidencia tanto en defensa como en ataque, siendo la perfecta representación de lo que es un centrocampista box to box.

Así pues, pese a meterse en una guerra indirecta con Barça y Manchester City, el Atlético de Madrid ya ha definido el que debe ser su gran fichaje para el centro del campo del conjunto colchonero. Un Leon Goretzka que sería un refuerzo de lujo.