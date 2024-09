Bayern Múnich quiere evitar otro caso Kroos: Real Madrid, Manchester City y Barça, al acecho

Bayern Múnich empezó a trabajar en la renovación de Jamal Musciala, el centrocampista de 21 años cuyo vínculo vence en 2026. La directiva lo tiene bien claro y no quiere que el jugador se vaya por un monto bajo, tal como ocurrió con Toni Kroos en 2014.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el equipo bávaro ofreció una suma importante pero todavía no hubo acuerdo con la representación del jugador. La propuesta incluye sueldo fijo, complementos y otras bonificaciones.

De acuerdo con su reporte, Real Madrid y Manchester City siguen de cerca cómo se desarrolla esta historia.

🚨🔴 Bayern director Max Eberl: “Talks with Jamal Musiala will follow to get new deal done. He should become a face of FC Bayern in the future”.



“Jamal is a player like very, very few. His journey at FC Bayern is far from over. He wants to win titles”, told BILD. pic.twitter.com/jTXKxjEeSB