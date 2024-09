Pesadilla del Madrid, tan bueno como Rivaldo y, ahora, azote de Vini, con crítica durísima a Endrick

Muchísimos aficionados del Real Madrid tuvieron pesadillas con él y su Deportivo de La Coruña, que conquistó LaLiga en el año 2000. Para el recuerdo ha quedado su lambretta acaecida en Riazor en febrero del año 2000, una acción que además de ser icónica permite al protagonista ser una voz de peso en el presente blanco y de la selección que defendió, la brasileña. Y su juicio deja tocados a Vinicius Júnior y Endrick.

Actualidad nefasta de Brasil

La derrota de Brasil en Paraguay (1-0) en las eliminatorias de clasificación para la Copa del Mundo 2026 tras una malísima imagen de los tres delanteros del Real Madrid, Vini Jr., Rodrygo Goes y Endrick, ha dejado especialmente tocado al primero, estrella de la pentacampeona en ausencia de Neymar Júnior. Y sobre él habló este protagonista, Djalma Feitosa Dias, Djalminha, quien en El Larguero de la Cadena Ser analizó la situación del extremo merengue.

Sobre el 7 del Madrid, el paulista comentó que el tipo de juego de Brasil no le beneficia tanto como el que practica el campeón de LaLiga EA Sports, pero en el fondo del debate está el hecho de que “el rendimiento de Vinicius no es bueno, pero el momento de la selección en general es fatal”. También se mojó sobre las posibilidades de Vini de ganar el Balón de Oro, donde apuntó que “creo que tiene posibilidades de ganar. Aunque pienso que no se lo van a dar, creo que no se lo quieren dar”, y eso nos lleva a otro debate, el del racismo, donde criticó la generalización levada a cabo por el crack de São Gonçalo y opinó que con el extremo “más que racismo parece odio hacia él”.

¿El fichaje que debió ser?

También dejó una perla más contra Florentino y sus fichajes en lo que a sus compatriotas se refiere, ya que para él no es Endrick el crack del futuro, sino Estevão William, Messinho, fichado por el Chelsea y, para Djalminha, al “nivel Neymar”. “Es impresionante. Está despuntando, pero seguro que va a ser un crack. Después de Neymar, para mí es el único futbolista de ese nivel de calidad que ha aparecido. Una pena que haya fichado por el Chelsea”, comentaba.

Reflejo en La Coruña de Rivaldo, las lesiones pasaron factura a un futbolista genial, como fue Djaminha; un genio que nunca se escondió.