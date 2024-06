City, Real Madrid y Barça ya tienen luz verde por Kimmich: el portugués de 45M desbloquea su fichaje

Si hay un nombre que está sonando por encima del resto a lo largo de este comienzo de mercado de fichajes, es el de Joshua Kimmich. El alemán sigue sin renovar su contrato con el Bayern y, a su vez, sigue despertando el interés de gigantes europeos como Barça, Real Madrid o Manchester City, los cuales sueñan con el fichaje del pivote alemán.

Ante tal situación, el Bayern de Múnich no ha tardado en moverse en el mercado, de modo que, según la información de Sky Germany, Vincent Kompany ya tendría muy cerca la incorporación de Joao Palhinha, que llegaría al Allianz Arena con la misión de convertirse en el relevo natural de Kimmich en el doble pivote que conformaría con Leon Goretzka.

🚨🔴 EXCLUSIVE | João #Palhinha is currently FC Bayern's top transfer target for the defensive midfield!



➡️ There is already a verbal agreement in principle between Bayern and the 28 y/o. Also, because all the essential contract details were already negotiated last summer!… pic.twitter.com/ho1mtSG2K2