Guardiola y Flick pelean ya por Kimmich pero hay sorpresa y Toni Kroos tiene una clave galáctica

El nombre de Joshua Kimmich va a sonar y mucho este verano por dos motivos principales; el primero, porque él así lo quiere. Acaba contrato en junio de 2025 con su club, el Bayern de Múnich, y no desea renovar con la entidad germana para mantener las llaves de su futuro bajo control. El otro es porque precisamente de esa situación deriva el interés de tres de los equipos más fuertes de Europa, como son Manchester City, FC Barcelona y Real Madrid.

Los blancos, los más tímidos

Hay que decir que, en esta terna de equipos, Kimmich solo cuenta con el interés manifiesto de los dos primeros, de skyblues y culés, más que nada porque el Madrid si bien sopesa atacar esta posibilidad aún duda y mucho en hacerlo; al fin y al cabo, Kimmich no encaja con su política de fichajes jóvenes y no tienen del todo claro en Chamartín que el centro del campo actual necesite al internacional alemán pese a haber perdido a Toni Kroos.

Y esto, que debería ser una noticia excelente para citizens y blaugranas, no lo es tanto porque Kimmich habría certificado a su círculo de confianza que pretende esperar al Madrid hasta el final para tomar una decisión. Con Bayern, City y Barça como posibles destinos, Kimmich sabe que tiene la sartén por el mango con todos ellos, pero no así con un Madrid que por otro lado es el club que más ilusión le hace.

Esperanza para Pep y Hansi

Lo bueno para Pep Guardiola y Hansi Flick en este asunto es que Kimmich, enfrentado por momentos con la directiva bávara, no solo no quiere renovar con el Bayern, sino que no entra en los planes por ahora del Real Madrid y muy probablemente no lo haga, lo que le llevará a buscar un club que no sea ni el alemán ni el madrileño. Lo malo para el Barça es que los informes apuntan a que el jugador prefiere a Guardiola antes que a Flick, los dos entrenadores suyos en sus etapas en el Allianz.