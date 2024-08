Dani Olmo ficha con el Barcelona y el Leipzig busca en la Ligue 1 a su reemplazante

El Barça logra dar un golpe en la mesa tras cerrar el arribo del volante campeón de la Eurocopa 2024, Dani Olmo. De esta forma, Deco empieza a cumplir con los deseos del flamante entrenador blaugrana Hansi Flick.

Olmo es uno de los futbolistas más mencionados por la prensa española e internacional, a raíz del interés del Barcelona por ficharlo.

Mientras todos los flashes están posados sobre el mediocampista, el Leipzig ya trabaja para contratar a su reemplazante y puso los ojos en la Ligue 1 de Francia.

Según diario Marca, ese jugador que interesa a los directivos del equipo teutón es Rayan Cherki, actual volante del Olympique de Lyon. El futbolista viene de tener una interesante temporada y fue autor de 3 goles y 9 asistencias en 39 partidos con su equipo.

Leipzig tendrá competencia en esta carrera para hacerse de los servicios de Cherki. Es que el jugador también está en el radar del Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool y Tottenham Hotspur.

Vale señalar que Cherki actualmente forma parte de la Selección Sub-23 de Francia que está disputando los Juegos Olímpicos París 2024. De acuerdo con SkySports, la oferta del Leipzig rondaría entre los 15 y 20 millones de euros.

El periodista Fabrizio Romano fue el primero que informó que la reunión entre Deco y la dirigencia del club de la Bundesliga terminó de la mejor forma para el elenco blaugrana. Finalmente el trato se cerró en 55 millones de euros más 7 en variables. De esta manera, Olmo firmará un contrato con el elenco catalán hasta 2030.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.



€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.



Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF