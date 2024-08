Deco le saca una sonrisa a Laporta; se prepara el primer fichaje para el Barça: 62M y 6 temporadas

Los cambios constantes en el Barça ocurrieron desde distintos aspectos, o bien puede ser en la zona técnica o en el propio plantel, el rumbo siempre ha sido el mismo. El objetivo de los culés ha estado en la mira, pero por más decepciones que experimente, al final las buenas noticias prevalecen. En ese sentido, Deco se encargó de arreglar todo para que el cuadro catalán esté próximo a confirmar el primer fichaje de la temporada. Se trata de nada más que el campeón y jugador destacado de la Eurocopa con España, Dani Olmo.

El polifuncional que puede jugar desde volante hasta delantero, es uno de los futbolistas más nombrados por la prensa española e internacional por el interés que despertó el Barcelona para ficharlo. Fueron semanas de negociación hasta que Deco dio en el clavo, la dirección deportiva del equipo culé llegó a un acuerdo con el RB Leipzig para que Olmo sea el nuevo arribo en el Camp Nou. Esto quiere decir que las opciones de convertir a Nico Williams disminuyen, aunque nada está cerrado hasta que el mercado de pases llegue a su fin.

El periodista Fabrizio Romano ha estado de cerca cubriendo las informaciones sobre la negociación. El periodista italiano dijo en primera instancia que la reunión entre Deco y la dirigencia del Leipzig había terminado positivamente. Después, el mencionado comunicador aseguró que ‘’el Barcelona tiene previsto reservar próximamente el vuelo privado de Dani Olmo con el director Deco, que ha cerrado el acuerdo hoy en Leipzig’’ y que ‘’el delantero está ansioso en fichar por el club’’.

Como bien indicó Romano, todo está destinado a que Olmo sea oficializado por el club culé y llegue esta noche a España junto a sus agentes. Por su parte, Deco hará lo mismo, quien además llegó a un acuerdo con la dirigencia alemana para que el trato se cierre en 55 millones de euros más 7 en variables. De esa forma, el campeón de la Eurocopa será blaugrana hasta 2030.

