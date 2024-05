El Bayern define el bombazo que liberaría a Alphonso Davies un crack francés ex del Madrid, la clave

El Bayern de Múnich afronta un mercado de verano de lo más movido. Tras una temporada absolutamente caótica y desastrosa, el conjunto bávaro está listo para ver como varias de sus estrellas abandonan el Allianz Arena para dar paso a caras nuevas que cambien el decepcionante paso que ha seguido el equipo a lo largo de esta campaña 23/24.

Dentro de los favoritos a salir está Alphonso Davies, el cual está coqueteando con un posible fichaje con el Real Madrid, algo que no gusta nada al Bayern de Múnich, que ya ha comenzado a definir los mejores candidatos para suplir al canadiense en caso que de acabe abandonando el conjunto alemán, siendo, según Sky Germany, el ex madridista Theo Hernández, que en los últimos años se ha convertido en uno de los mejores del mundo en su puesto.

Sin el adiós de Davies, Theo es imposible

Ante esta situación, el destino del lateral izquierdo del Bayern de Múnich depende, en primera y última instancia, del Real Madrid. Pues, si los blancos se acaban lanzando a por el traspaso de Davies, operación que ahora está en standby, el Bayern daría luz verde al fichaje de Theo. Sin embargo, si el canadiense no acaba saliendo, los bávaros no buscarían el fichaje del francés, al que no ven como una opción viable si tiene que compartir demarcación con Alphonso Davies.

La realidad es que si el Bayern es capaz de fichar a Theo, no solamente evitaría empeorar en la posición de lateral zurdo, sino que ganaría su capacidad defensiva en el flanco izquierdo, aspecto en el que destaca el que fuera jugador del Real Madrid, mientras que Davies representa una debilidad a la hora de defender.

Así pues, el Bayern de Múnich no solamente espera no empeorar con el probable adiós de Alphonso Davies, sino que está decidido a mejorar con el fichaje de un Theo Hernández que llegaría al Allianz Arena en el caso de que su homólogo canadiense acabara recalando en el Real Madrid.