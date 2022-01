El Bayern retrocede y se retira de la puja galáctica, por Lewandowski

Los últimos meses han estado llenos de rumores sobre la salida de Robert Lewandowski del Allianz Arena al finalizar la presente campaña, a pesar de que delantero tiene contrato con el conjunto bávaro hasta junio de 2023. No obstante, aunque la posible llegada de Erling Haaland al equipo había dejado abierta esta opción, Oliver Khan, presidente del Consejo Directivo del club, ha salido a escena para ratificar su preferencia por el ‘9’ polaco: “Es un fenómeno, no solo por sus goles, sino también por el nivel que tiene desde hace años. No hay mucho que pensar, naturalmente trataremos de que Robert siga con nosotros".

Sport Bild, diario de referencia en Alemania, ha recogido estas palabras del exportero del Bayern Múnich, quien actualmente es una de las personalidades más respetadas y con más peso en la directiva de la entidad. Es cierto que durante los últimos meses han sido muchos los pretendientes que, anticipándose a esa posible salida de Lewandowski, han mostrado interés por el jugador, pero ahora todo parece encaminado a la continuidad de Robert en Allianz Arena y, por consiguiente, a la retirada de los germanos de la puja por la estrella del Borussia Dortmund. Precisamente el equipo de la Cuenca del Ruhr es uno de los clubs que había manifestado cierto interés por repescar a Lewandowksi si finalmente este abandonaba Múnich, además del Real Madrid, del Chelsea y, por supuesto, del PSG.

Aunque el futbolista se llevó un chasco tremendo al finalizar segundo en las votaciones del Balón de Oro 2021, Lewandowski sigue demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo y, a día de hoy, el máximo goleador de Europa. Los 34 tantos que ha firmado en este curso avalan el interés del Bayern en seguir contando con sus servicios y de ahí que Kahn, antes de que el jugador comience a escuchar ofertas desde el resto de ligas, ha salido a escena para enterrar las opciones de estos clubs de pescar en territorio bávaro.

Así pues, si nada se tuerce, Robert Lewandowski seguirá formando parte del Bayern Múnich, como mínimo, una temporada más a partir de la presente, y veremos si el club decide ponerle una oferta de renovación sobre la mesa para extender su vinculación más allá de 2023, fecha en la que finaliza contrato, aunque por aquel entonces el ariete estará a punto de cumplir 35 años.