El Real Madrid se quita de encima a un rival, Haaland y Mbappé a punto

El Futuro de Erling Haaland se va a aclarando poco a poco a medida que pasan los días. A principios del mes de enero todo parecía entrever que no tendríamos noticias del noruego hasta que no acabase la temporada alemana debido al respeto que tiene el delantero por el club que le ha permitido crecer y darse a conocer en el mundo hasta convertirse en una estrella pretendida por todos los grandes clubes europeos.

Su fichaje no va a ser nada barato sea el club que sea el que acabe incluyendo en su plantilla al noruego. Don Balón publicaba recientemente que el fichaje del punta del Borussía Dortmund iba a costar la escalofriante cifra de 350 millones de euros entre salario por 6 temporadas y primas a pagar a su agente Mino Raiola y a su padre. Muy pocos equipos son capaces de afrontar el gasto de la operación y aun así al delantero no le faltan novias.

Además del los clubes que se sabe que dinero no les falta por tener como presidente a personas bañadas en petróleo como son el PSG y el Manchester City, otros equipos han mostrado su interés en el goleador aun a pesar del altísimo coste de la operación. Uno de esos equipos es el Manchester United que hasta hoy mismo era uno de los clubes mejor situados junto a Fc. Barcelona, Real Madrid y Manchester City para hacerse con los servicios del pupilo de Mino Raiola.

El conjunto inglés también anda muy bien de solvencia y podría acometer la operación sin problemas, además se está trabajando en salidas como la de Martial, Cristiano Ronaldo, Lingard o Cavani que podrían dejar bastante dinero en las arcas del club. Pero según publica el medio ESPN los de Rangnick habrían dado un paso atrás en la lucha por hacerse con el noruego.

El principal motivo de esta marcha atrás del Manchester United no es otro que el Real Madrid, y es que los ingleses saben que el deseo del delantero del Dortmund es jugar la temporada que viene en España. El conjunto español estaría deseando hacerse con el jugador este mismo verano, pero el FC Barcelona va a poner todo de su parte para que eso no suceda. Es el mayor deseo de Joan Laporta y aunque la economía del club no sea la mejor, lo intentarán hasta el final. Nos espera una gran lucha entre los dos grandes equipos españoles en verano. Si finalmente el Real Madrid acaba venciendo el duelo juntaría en su delantera nada más y nada menos que a Kylian Mbappé y Erling Haaland.