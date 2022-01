Luka Jovic acerca el plan de Florentino Pérez por Erling Haaland

El pase agónico del Real Madrid ante el Elche en la Copa del Rey tras remontar en la prórroga refuerza todavía más la moral de los de Carlo Ancelotti para la parte decisiva de la temporada, a pesar de que algunos de los futbolistas del cuadro blanco desaprovecharon nuevamente una gran oportunidad para reivindicarse. Uno de los grandes señalados fue Luka Jovic, el cual pasó prácticamente desapercibido durante todo el encuentro, siendo sustituido por Isco Alarcón en la segunda mitad. A la sombra de Karim Benzema, las prestaciones del serbio siguen apagándose poco a poco, dejando su actuación ante la Real Sociedad como un mero espejismo y apuntando nuevamente a su salida del conjunto blanco. El Borussia Dortmund se ha fijado en Jovic como posible relevo para Erling Haaland, con Florentino Pérez acelerando esta posibilidad para tratar además de dejar atada la firma del noruego.

En el Signal Iduna Park parece tener completamente asumido que Erling Haaland no continuará en Dortmund la temporada que viene, por lo que habrían comenzado a buscarle un sustituto de garantías más allá de la posible llegada de Karim Adeyemi. El perfil de Luka Jovic gusta mucho al Borussia, además de contar con el aliciente de que el delantero serbio ya brilló en la Bundesliga durante su etapa en el Eintracht de Frankfurt. Según las últimas informaciones de OK Diario, el propio jugador valora positivamente la opción de regresar a Alemania la temporada que viene; lo que pondría punto y final a su etapa en el Real Madrid al no conseguir convencer a Carlo Ancelotti.

Pese a todo, desde el propio Borussia Dortmund pretenden dejarle muy claro a los blancos que esta operación es completamente independiente de la salida de Erling Haaland. Desde Chamartín pondrán todas las facilidades al cuadro germano para el traspaso de Luka Jovic, la relación entre ambos clubs es excelente pero el traspaso del noruego es un tema completamente diferente. En el Santiago Bernabéu son conscientes de todo esto, y están dispuestos a acelerar la venta del serbio, a sabiendas de que pueden sacar una cantidad simbólica por su traspaso para conseguir acercar otro gran fichaje en verano, siendo Haaland la gran prioridad, pero sin descartar otras opciones si el noruego termina fichando por otro equipo.

No obstante, desde los principales medios de Alemania afirman que el Real Madrid es el gran favorito en estos momentos para hacerse con Erling Haaland cuando termine la temporada, siendo el Manchester City su máximo rival. La salida de Luka Jovic precisamente al Borussia Dortmund facilitaría a los blancos su plan para hacerse con el noruego en el ámbito económico, asegurando que Jovic no saldrá en este mercado invernal al continuar siendo su mejor alternativa a Karim Benzema en el plan de Carlo Ancelotti; a pesar de que puede terminar convirtiéndose en la mejor moneda de cambio posible en verano para sellar el trato galáctico de Florentino Pérez.