El United le busca sustituto a CR7: 17 años para suplir al portugués

Cristiano Ronaldo no está pasando por su mejor momento deportivo. La temporada 2022/2023 no está siendo para nada la que el portugués había planeado, su intención era abandonar Old Trafford este verano para seguir disputando la Champions League, así se lo trasladó a la junta directiva y por eso Jorge Mendes se puso manos a la obra para sacar al luso de Manchester, pero ningún club grande de Europa ha decidido finalmente dar el paso para fichar al delantero y finalmente ha tenido que quedarse a las órdenes de Ten Hag y disputar la Europa League.

Además, en el Manchester United ha perdido su puesto. Marcus Rashford ha ocupado la posición de delantero centro en el esquema de Ten Hag y el fichaje de Antony por 100 millones de euros le ha relegado a un banquillo del que tiene muy difícil salir esta temporada, mucho tendrían que cambiar las cosas para que CR7 le quitas el puesto a Jadon Sancho o los dos atacantes anteriormente mencionados. Antes se podía justificar al luso con los números, pero es que este año solamente lleva un gol, de penalti y precisamente en le Europa League.

A todo esto hay que añadirle dos nuevas malas noticias más, una es la no clasificación de Portugal para la Final Four de la UEFA National League, con las consiguiente críticas desde los medios portugueses por su bajo rendimiento, y la otra llega desde Inglaterra, donde el periódico The Sun ha asegurado que el Mancester United estaría muy interesado en uno de los jóvenes talentos alemanes con más proyección de toda Europa.

Según ha publica The Sun, el Manchester United tendría apuntado en rojo el nombre de Youssoufa Moukoko, el cual termina contrato con el Borussia Dortmund en junio de 2023. Para entonces, Cristiano Ronaldo ya habría salido del conjunto inglés, ya que, su vinculación con Los Diablos Rojos también termina en el próximo verano y la gran oportunidad del joven atacante de 17 años del equipo alemán se podría hacer realidad.

Youssoufa Moukoko es uno de los grandes talentos del fútbol Europeo que están por explotar. El atacante germano dio el salto a la élite con tan solo 15 años y desde entonces ha estado madurando en el Borussia Dortmund. Ahora en junio de 2023 parece que el delantero alemán está preparado para dar un salto de nivel y el Manchester United podría llamar a su puerta al finalizar la presente temporada. Veremos si Moukoko acaba ocupando el lugar de Cristiano Ronaldo en Los Diablos Rojos.