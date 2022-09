Tras Haaland, la duda condena al Madrid con el otro Mbappé, a Londres

Mucho se ha hablado este verano de la posibilidad de que Christopher Nkunku firmará por el Real Madrid durante el mercado de fichajes veraniego. El jugador francés, una auténtica sensación en Alemania y Europa, fijo en la convocatoria de Didier Deschamps, también sonó para el Chelsea, el Bayern e incluso el Paris Saint-Germain. Finalmente firmó con su equipo, el RB Leipzig, su continuidad que, si bien es convincente esta temporada, no lo será, a este nivel que está mostrando, en sucesivas. Y ahora encima sale a la luz que el Chelsea se ha adelantado a todos.

Informa 90 min que el jugador francés -recordemos, ex del PSG- había pasado un reconocimiento médico con el club inglés el pasado mes de agosto, lo que le acerca al club británico, que, no olvidemos, se ha hecho con Pierre Emerick Aubameyang y Raheem Sterling pero ha perdido a Timo Werner y Romelu Lukeku en la franja de ataque y al que no le están saliendo las cosas en el arranque de la temporada, y no solo en la Premier League sino también en la Champions League.

De hecho, Thomas Tuchel, el que fuera héroe de Stamford Bridge hace una campaña y media, al hacer de nuevo campeón de Europa al equipo, fue destituido de forma fulminante y su sucesor, Graham Potter, por ahora no ha dado con la tecla. Quizá por eso Nkunku -un jugador que ha sido capaz de marcar diferencias en ataque la temporada pasada, tanto en la Bundesliga como en la máxima competición continental- esté entre las prioridades londinenses.

Es indudable que, al haber pasado reconocimiento en agosto, la opción de vestir de blue está entre las prioridades del jugador de les bleus, al que incluso sitúan en Londres en la 23/24. De ser así, el Madrid ya habría perdido otro tren, esta vez con uno de esos pocos jugadores que pueden parecerse a Kylian Mbappé, gran objeto de deseo blanco este pasado mercado de fichajes, en toda Europa. El Leipzig, tras no completarse la transferencia al Chelsea, niega que ese control tenga relación con su salida, pero el guiño es evidente. Unos 65 millones sería la cifra de la venta.