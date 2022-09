Cristiano, fuera del United y ofertón: el mejor pagado de la historia

El partido que enfrentó a Portugal contra España con motivo de la UEFA Nations League ha servido, aparte de para garantizar la presencia del combinado dirigido por Luis Enrique en la Final Four del torneo, que Cristiano Ronaldo está viviendo su gran declive como futbolista de élite. El jugador luso, quien viene acaparando muy poco protagonismo en el Manchester United dado que Erik ten Hag no confía en él, se mostró mucho más lento de lo habitual a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, muy poco fino de cara a puerta, errando ocasiones que hace no mucho tiempo atrás no fallaba.

Por ende, su expiración de contrato en Manchester el próximo 30 de junio de 2023 marca su punto y final como integrante de los red devils, al menos como futbolista, por lo que Cristiano ya está prestando atención a las posibilidades que tiene abiertas a día de hoy para disputar su última aventura y, lejos de tener como preferencia la MLS, el Al-Hilal de Arabia Saudí tiene muchas papeletas para convencer al jugador el próximo verano.

Se antoja complicado que CR7 pueda recibir ofertas de mayor envergadura en Europa tras lo presenciado durante el último mercado veraniego, por lo que el crack, quien tendrá 38 años cuando expire su contrato en Old Trafford, no tendrá otro remedio que aceptar alguna propuesta de menor calibre en lo deportivo, aunque notablemente destacada en el seno económico.

Publica hoy Goal que el conjunto saudí intentó concretar el fichaje de Cristiano Ronaldo el pasado verano, en medio de la disputa entre el club y el jugador por ese deseo de abandonar Manchester, aunque finalmente la directiva de los red devils cerró la puerta de salida al delantero.

Sin embargo, una vez quede libre, y a pesar de que en Estados Unidos hay varios pretendientes que también sueñan con poder convencer al ariete luso, el Al-Hilal no tendrá apenas trabas para presentar la mayor oferta salarial en la historia del fútbol en la que, según hemos podido saber en Don Balón, CR7 podría embolsarse alrededor de 50 millones por cada una de las campañas que milite en el club.