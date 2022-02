Esperanzas para City y Chelsea, paso atrás del Madrid por Haaland

El Real Madrid ha decidido que no puede permitirse el lujo de fichar a Erling Haaland y a Kylian Mbappé en el mismo mercado de fichajes y según el Daily Star el conjunto blanco se ha retirado de la carrera por contratar al delantero noruego, lo cual genera esperanzas para el Manchester United y Chelsea que necesitan un delantero centro para la temporada que viene si finalmente Cristiano Ronaldo y Lukaku acaban saliendo del equipo. Además, el Manchester City busca goleador desde que el verano pasado el Kun Agüero se fuese al FC. Barcelona.

El sueño de la afición madridista de ver juntos en el Santiago Bernabéu a los dos galácticos se ha esfumado. La operación que tiene entre manos el Real Madrid para contratar a Mbappé será muy costosa a pesar de que el jugador quede libre, pero tendrán que pagar una prima por su fichaje cercana a los 80 millones y un salario de unos 50 millones de euros brutos por temporada, que si estamos que el contrato con el que se fichará al francés será de una duración mínima de 5 años, estaríamos hablando de 250 millones de euros brutos en total solo en cuando al sueldo se refiere, eso sumado a los 80 millones hacen un total de 330 millones de euros.

Una suma al alcance de muy pocos, entre ellos el club blanco, pero que no puede repetir por partida doble, ya que el traspaso de Haaland estaría muy cerca de costar esa cifra.

Además, el Real Madrid no solamente acometería esa operación en verano. Marcelo abandonará el club cuando termine esta temporada seguramente rumbo a Brasil o a la MLS, y Florentino tendrá que buscar un nuevo lateral izquierdo, se habla de recuperar a Reguilón o del fichaje de Gayá. La portería está bien cubierta, pero el costado derecho de la zaga también necesita ser reforzado, Carvajal no termina de recuperar su mejor forma física y Lucas Vázquez puede ser una tirita, pero no una solución permanente.

El centro de la defensa también necesita un recambio de garantías además de Nacho, Vallejo no cuenta para el técnico italiano y si una lesión de larga duración afectase a Alaba o Militao Ancelotti se quedaría solo con Nacho para sustituirles.

Otros cambios son necesarios en el equipo madridista de cara al año que viene. Dar salida a jugadores como Isco o Bale necesitará que Florentino Pérez de entrada a dos jugadores nuevos en el vestuario merengue. Por todo ello el Real Madrid ha decidido retirarse de la carrera por Erling Haaland ya que no solamente tiene que incorporar a Kylian Mbappé, sino que debe acometer otras incorporaciones para renovar la plantilla.