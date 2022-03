Guardiola no lo quiere y ahora Bayern y Madrid pelean por el español

Pedro Porro, 22 años. Badajoz, lateral derecho del Sporting de Lisboa que está siendo seguido por la mayoría de los grandes equipos españoles como FC. Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid para reforzar el costado de sus defensas para la próxima temporada, pero además de todos ellos, ahora, según A Bola, el Bayern de Múnich también ha puesto sus ojos en el joven zaguero que está despuntando este año en el equipo lisboeta.

Pedro Porro hizo su incursión en La Liga Santander en la temporada 2018/2019 al debutar con el Girona en primera división a sus 18 años. Esa temporada se convirtió en el canterano más utilizado de toda la competición doméstica y sus actuaciones le llevaron a levantar el interés del Manchester City de Guardiola que se lanzó a por el jugador y le fichó por 12 millones de euros como inversión de futuro y lo cedió el siguiente curso al Real Valladolid, donde a las órdenes de Sergio González para que su progresión no se ralentizase, pero allí no disfrutó de los minutos que esperaba.

Un año más tarde, el lateral era cedido al Sporting de Lisboa por dos temporadas en las cuales el defensa ha ido progresando positivamente de tal manera que incluso fue llamado por Luis Enrique el 29 de marzo de 2021 para la selección absoluta donde debutó en el partido ante Georgia. Ahora, el internacional español terminará en junio su periodo de cesión en el equipo portugués y según A Bola el conjunto lisboeta se hará en su totalidad con el jugador tras pagar una cifra cercana a los 20 millones al Manchester City de Pep Guardiola.

No le quieren en el Etihad Stadium pero si en el Allianz Arena, al igual que en el Santiago Bernabéu que aunque no tienen como prioridad reforzar el lateral derecho debido a la alta confianza de todos los estandartes del club en Dani Carvajal y Lucas Vázquez, no se descarta una operación por el ex del Girona si surge una buena oportunidad en el mercado, algo que parece poco probable debido al reciente interés germano. Una operación que según el medio portugués rondaría los 30 millones de euros, una cifra bastante jugosa para sumas de dinero que se mueven hoy en día en traspasos y más teniendo en cuenta que el de Badajoz tiene 22 años.

El Bayern de Múnich se ha interesado por el jugador debido a su estilo de juego, Pedro Porro debutó con el Girona siendo carrilero en un esquema con 3 centrales, dueño y señor de la banda del equipo catalán, esquema que utiliza y comparte Naggelsman y que comparte ciertas similitudes con su homologo en el costado izquierdo el canadiense Davies, el conjunto bávaro quiere otro lateral de largo recorrido y se ha fijado en él.