Órdago del Bayern a Lewandowski para evitar su huída a España

Robert Lewandowski termina contrato en junio de 2023, para entonces el polaco tendrá le edad de 35 años, algo que ha influido de manera notable en que las negociaciones por su renovación se hayan estancado desde hace unos meses, tal y como se informó en Don Balón. El ex del Borussia Dortmund cobra actualmente 19.5 millones de euros y solicitaba para firmar un nuevo contrato una cantidad cercana a los 25 kilos, algo que los germanos no acababan de ver con buenos ojos.

Pero según publica el diario alemán Bild, Oliver Kahn ha reactivado las operaciones para renovar a Rober Lewandowski y le ha ofrecido una cantidad de 24 millones por temporada, un órdago por parte del Bayern de Múnich muy difícil de rechazar por el polaco. No le ha quedado otra al conjunto bávaro, el nombre del atacante no paraba de aparecer en los medios relacionado con varios equipos como el FC. Barcelona o Atlético de Madrid.

Ahora la pelota se encuentra en el tejado del ex del Borussia Dortmund. Si no decide renovar, el Bayern de Múnich tendrá que salir al mercado en busca de otro ‘9’ de garantías. Suenan jugadores como Darwin Núñez que está relacionado una fantástica temporada con el Benfica con el que se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions League y que los germanos conocen muy bien de la fase de grupo de la Liga de Campeones done el uruguayo les pudo anotar un gol.

Otra estrella que ha brillado esta edición de la Copa de Europa y que también suena para el Bayern es, según Ojo de Halcón, Sebastian Haller, único jugador junto a Cristiano Ronaldo en anotar en todos los partidos de la fase de grupos de la competición, y hasta ese momento máximo goleador a la par que el polaco, gran campaña la del actual jugador del Ajax a las órdenes de Ten-Hag. Timo Werner también forma parte de la lista de candidatos que pueden suplir al atacante que este año lleva 41 dianas entre todas las competiciones según Sport1 y al que Julian Nagelsmann conoce de primera mano de su etapa juntos en el RB Leipzig, no consigue convencer a Thomas Tuchel.

Por lo tanto, el Bayern de Múnich ha dejado claro cuales son sus intenciones, oferta de 24 millones para retener a la máquina de hacer goles polaca o se lanzará sin miramientos al mercado para buscarle un reemplazo.