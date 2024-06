Leo Messi se queda de piedra, tras el bombazo de Kylian Mbappé se anuncia el de Neymar y su futuro

Durante un tiempo deslumbraron al mundo dentro y fuera del campo en el que se presuponía como el mejor tridente de la historia del fútbol, sin embargo, el Paris Saint-Germain pronto se dio cuenta que unir a Kylian Mbappé, el crack del presente; Neymar Júnior, el genio que debió reinar, y Leo Messi, quien lo ganó todo, no fue tan buena idea. Hoy dos de ellos están fuera de la élite del fútbol, aunque estos se resisten a ceder.

Resistencia, como su amigo

Desde el punto de vista de Leo Messi, el fichaje del crack de Bondy por el Real Madrid era cuestión de tiempo y casi da gracias de que pudiera salir del Barça a tiempo ante lo que parece puede convertirse el eterno rival culé, un Real Madrid campeón de casi todo esta campaña y comprador del que dicen muchas voces es el mejor jugador del mundo. Ahora bien, el argentino por lo menos se congratula de su amigo brasileño, un Neymar Júnior que como él se resiste a caer.

El mítico 10 del PSG, sumido en la polémica perpetua desde que fichó por el club árabe, al que muchos veían ya más cerca de la retirada que de un regreso más o menos digno al fútbol, ha hablado y ha dejado claro que los rumores no son ciertos: seguirá. El 10 del campeón de la Saudi Pro League quiere regresar y no va a hacerlo en la liga brasileña, histórico lugar de retiro de los jugadores de la canarinha, sino en su actual equipo.

No a Santos

Recientemente, Neymar dejó claro que no fichará por el Santos. “No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Lo que se dicen es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, sí, pero no tengo nada planeado en la cabeza”, certificó Neymar.