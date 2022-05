Haaland, primero y último, el Dortmund bloquea su salida con Guardiola

“El único futuro en el que pienso es en el próximo juego para el Dortmund. Espero con ansias la próxima temporada. Espero que finalmente comience. Pero sí, estaré aquí la próxima temporada y estaré listo”. Con estas palabras, Jude Bellingham ponía punto y final a los rumores que le vinculaban con una posible salida este verano del Borussia Dortmund, tal y como ha sucedido con Erling Haaland.

Tras la salida del noruego, en el conjunto alemán se temían lo peor, y es que la estrella inglesa, uno de los grandes atractivos del mercado de fichajes, también ha sido vinculado con varios grandes equipos europeos para abandonar el Signal Iduna Park este verano. Entre ellos, se encontraban el Manchester United, Real Madrid y el Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola buscaba reforzar su equipo no solo con el Erling Haaland, si no también con un segundo jugador del Borussia Dortmund, pero finalmente no será así.

El propio jugador ha comunicado a Ruhr Nachrichsten que se quedará el próximo año. Allí, coincidirá con el sustituto, ya anunciado, de Erling Haaland, Karim Adeyemi, quien ha llegado al conjunto alemán desde el RB. Salzburgo tras el pago de 38 millones de euros, y podría no ser el único, ya que, según informa el diario Bild, el Borussia Dortmund está trabajando en la contratación de un segundo delantero que súplanla eficacia goleadora del noruego.

En este caso se trata de Sebastian Haller, el delantero del Ajax está realizando una gran campaña con el conjunto holandés, sus 21 goles en 30 partidos en la Eredivisie así lo reflejan y por ello son varios los equipos que se han fijado en el ex del West Ham para reforzar sus plantillas el año que viene. Uno de ellos, es el Manchester United.

Ten Hag quiere llevarse consigo al delantero costamarfileño y que regrese así ala Premier League. No es el único jugador que quiere llevar a Old Trafford el nuevo entrenador de Los Diablos Rojos. El extremo brasileño Antony también se haya en la órbita del Manchester United, además de Frenkie De Jong del FC. Barcelona, por el que se pretender pagar hasta 70 millones de euros.