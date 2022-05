El Atleti plantea su regreso y el Barça no le quiere, sin equipo

La salida de Antoine Griezmann el pasado verano al Atlético de Madrid fue anunciada como una gran operación por parte del conjunto de Diego Pablo Simeone y una mala gestión por parte del FC. Barcelona, pero a la larga a acabado dando la razón a Joan Laporta. El rendimiento del francés en el Camp Nou no ha sido el que se esperaba y por ello el conjunto azulgrana decidió traspasarle a otro club, en este caso el equipo colchonero.

Fue en forma de cesión, por dos años, con opción a compra de 40 millones de euros, pero según informa Deportes Cuatro, Enrique Cerezo y Simeone parecen no estar del todo contestos con Antoine Griezmann y han comunicado al FC. Barcelona que no están seguros de que quieran utilizar el segundo año de cesión del francés y se planean devolverlo en junio.

Lo cierto es que Antoine Griezmann no ha realizado un gran año como se esperaba de él. Los números así lo demuestran, tan solo 3 goles ha anotado el francés en Liga en lo que va de temporada, se ha perdido hasta 15 partidos, entre todas las competiciones por lesión y, aunque sus números mejoran en la Champions League (4 tantos en 9 encuentros) siguen estando muy por debajo del nivel esperado cuando se le trajo en agosto.

Todo este cúmulo de circunstancias han provocado que el Atlético de Madrid se plantee si devolver o no al francés al FC. Barcelona porque de no hacerlo y tal y como establece la clausula de su contrato de cesión, si Griezmann juega el 50% de los partidos en la temporada 2022/2023 con los rojiblancos, el club deberá comprarlo obligatoriamente por 40 millones de euros, de ahí que Enrique Cerezo se esté planteando su regreso.

Deportes Cuatro informa que incluso si el Atlético de Madrid decide finalmente devolver a Antoine Griezmann, el ex de la Real Sociedad tampoco jugaría en el FC. Barcelona. El conjunto azulgrana no cuenta con él, por lo que, en caso de que vuelva en verano, le buscaría una nueva salida e incluso podría quedarse sin equipo para la 22/23. Mucho han cambiado las cosas en Can Barça, ya que, a día de hoy Álvaro Morata ha dejado de ser una prioridad y se han centrado en la contratación de Robert Lewandowski.