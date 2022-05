Haaland se la juega al City y quiere jugar en el Madrid: 150 millones

Esta semana se conocía oficialmente el fichaje de uno de los culebrones que durante toda la temporada nos ha tenido en vilo a todos los aficionados del mundo del fútbol. Erling Haaland fichaba por el Manchester City hasta el año 2027 y el equipo de Pep Guardiola resultaba el vencedor de una dura batalla que empezó con 5 grandes equipos sobre el ring (Chelsea, Manchester United, Manchester City, FC. Barcelona y Real Madrid) y que terminó son solamente los citizens y los blancos como únicos contrincantes por hacerse con el noruego.

Al final ganaron los del Etihad Stadium y Florentino Pérez tuvo que echase a un lado y aceptar que el Manchester City se había llevado a uno de los mejores delanteros europeos del momento y por una cantidad inferior a la que se pensaba, 60 millones de euros, en cuanto al traspaso se refiere. Una dura derrota para los blancos que no podrán cumplir el sueño de muchos madridistas de juntar el año que viene en el Santiago Bernabéu a la Mbappé y Haaland, o eso parecía.

Pero las últimas informaciones publicadas por el diario Bild han vuelto a dar esperanzas a la afición merengue, y es que tal y como asegura el diario alemán, en el preacuerdo existente entre Erling Haaland y el Manchester City, existe una clausula liberatoria que le permite al noruego abandonar el club en dos años, es decir, en 2024 si alguien abona su clausula de rescisión, que a partir del segundo año pasará a ser de 150 millones de euros.

Erling Haaland quiere jugar en España, siempre lo ha dicho, y por ello no ha querido atarse de pies y manos con el Manchester City y se ha buscado una vía escapatoria por si las cosas empiezan a ponerse feas. En 2024 podría salir por una cantidad alta, pero no muy desorbitada teniendo en cuenta la burbuja en la que vive el actual mercado de fichajes.

Erling Haaland ha pensado en su futuro en La Liga Santander. Es consciente de que con la más que segura llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y el estado actual de forma Vinicius Jr, Rodrygo y Karim Benzema, no iba a ser un jugar con un puesto seguro en el once e iba a tener que sufrir rotaciones. El noruego ha pensado en la edad de Benzema, que este año cumplirá 35 años y que en 2024 tendrá 37 y se ha guardado un as bajo la manga. De ser cierta esta teoría, es casi como si el conjunto blanco lo hubiese cedido al Manchester City con una opción de recompra de 150 millones de euros. Veremos que sucede en dos años, pero el delantero del Borussia Dortmund, con esta cláusula, ha dejado claras sus intenciones.