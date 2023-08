Harry Kane no se olvida del Real Madrid y un fichaje histórico: Lewandowski y Osimhen, los rivales

Harry Kane ha sido el protagonista de uno de los fichajes más importantes que se han producido este verano, y ha querido explicar las razones que le llevaron a dejar el Tottenham para jugar en el Bayern de Múnich.

La salida de Karim Benzema del Real Madrid para marcharse a Arabia Saudí provocó que los aficionados blancos pensasen en alternativas para suplir al delantero francés, y la opción de que el nueve inglés fuese el elegido era la que mejor encajaba a todos los niveles, pero la dirección deportiva del conjunto blanco no lo vio así y no se lanzó a por Kane.

En su primera entrevista a un medio alemán, concedido a ‘Bild’, se ha referido al club merengue, pero no ha hablado sobre nada relacionado con este verano: “Tal vez mi viaje aquí pueda ser una inspiración para que los jugadores más jóvenes (ingleses) hagan lo mismo y den ese paso. Recuerdo a David Beckham dando el paso del Manchester United al Real Madrid. Yo era un niño y pensaba: ‘vaya, qué experiencia tan increíble’. Tal vez tomé a Beckham como ejemplo: siempre quise ver una liga diferente, un ambiente diferente. Hasta ahora todo va muy bien: dentro y fuera del campo”.

Kane también ha hablado sobre uno de los jugadores en los que más se ha fijado durante su carrera: “Admiraba a Robert Lewandowski cuando era un jugador joven, tomó un camino fantástico y estableció récords increíbles. Quiero alcanzar su nivel, y tal vez incluso mejor”. Hay que recordar que el polaco fue capaz de anotar 41 goles en la Bundesliga en la temporada 2020/21, registros a la altura de los goleadores históricos. El actual delantero del Barcelona puede ser uno de los que luchen con el inglés por la bota de oro, aunque Osimhen también aspira a ello después de proclamarse campeón de la Serie A con el Nápoles.

Las razones para irse al Bayern

“Sentí que era hora de dar el siguiente paso en mi carrera. Quería esta experiencia, luchar por títulos, por la Liga de Campeones. Jugar para un club tan grande como el Bayern es un desafío increíble. El Bayern es el club perfecto para mí. Siento que puedo competir en cualquier liga, en cualquier país. El señor Rummenigge (ex CEO del Bayern) me explicó cómo se gestiona el club y lo importantes que son los aficionados. Que el club es como una familia: en el club casi todos se conocen. El roce con los aficionados es enorme. Pero también me explicó lo grande que es la presión en el Bayern”, explicaba Harry Kane en ‘Bild’.