Carlo Ancelotti pide explicaciones, Vinicius no lo entiende: Kepa, el ejemplo a seguir por el Madrid

El Real Madrid está sufriendo una plaga de lesiones durante el mes de agosto, algo que preocupa y mucho a Carlo Ancelotti, que ya ha visto como dos de sus jugadores más importantes, Courtois y Militao se perderán gran parte de la temporada. El último en ir a la enfermería es Vinicius, que tuvo problemas contra el Celta.

Su entrenador explicó así lo que ocurrió con el brasileño en Balaídos: “Ha tenido una molestia en la primera parte y le hemos cambiado. Él quería continuar. Entonces, creo que no ha sido una cosa muy seria. Quería continuar, pero lo ha intentado y le molestaba un poco, así que hemos preferido cambiarlo. Creo que no va a jugar el partido contra el Getafe y que, con el parón, va a ganar tiempo para cuando volvamos a jugar. Es una pena”. Aún no se conoce el alcance exacto de la lesión de la estrella blanca, que apenas ha tenido problemas físicos desde que llegó al Real Madrid. Vinicius es un jugador muy explosivo, como demostró en la acción en la que terminó teniendo el problema, por eso, recuperarse muy bien de este tipo de molestias es fundamental.

Por desgracia para el Real Madrid, el brasileño solo es uno más de la lista de jugadores que no han estado activos en los últimos partidos. Courtois fue el primero en lesionarse de gravedad después de que su rodilla no aguantase más durante un entrenamiento previo al primer partido de La Liga frente al Athletic. A los problemas del belga hay que añadirle otra muy mala noticia, que Militao se perderá gran parte de la temporada después de hacer un mal apoyo en San Mamés. El central y el portero han sido dos de los mejores futbolistas del conjunto blanco en las últimas campañas y no contar con ellos resta mucho potencial para poder cumplir el objetivo de ganar todos los títulos.

No han podido estrenarse

Dani Ceballos, Arda Güler y Ferland Mendy aún no han podido tener minutos esta temporada. Es cierto que solo el francés podía estar llamado a tener un rol importante en los onces de su entrenador, pero con un calendario tan cargado, tener varias opciones en el banquillo parece fundamental para poder ganar todos los encuentros y batir al FC Barcelona.