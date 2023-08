Simeone no se fía de los petrodólares de Arabia Saudí: la FIFA solo se preocupa por Neymar y Kanté

Diego Pablo Simeone aún no da por cerrado el mercado de fichajes de su equipo, pero advierte de los problemas que podría causar que un equipo de Arabia Saudí hiciese una oferta cuando la ventana de incorporaciones en Europa ya esté cerrada.

El técnico rojiblanco ha sido el último en sumarse a una reflexión sobre la ventaja que tienen los clubes del país árabe en los movimientos de mercado. Mientras que en la mayoría de las ligas importantes del continente europeo el plazo para incorporar jugadores se acaba el 1 de septiembre, la fecha en Arabia Saudí se alarga hasta el veinte de ese mes. 19 días más que podrían convertirse en un dolor de cabeza para aquellos conjuntos que reciban ofertas por sus futbolistas. Es cierto que la decisión siempre va a corresponder al equipo que tiene los derechos, pero retener a alguien que no quiere estar suele gustar muy poco a los entrenadores, y Simeone es fiel defensor de esta idea. De momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre esto.

“Venimos hablando con Andrea Berta y Miguel Gil bastante en el último tiempo de lo que puede pasar y no. Les he dicho lo que creo que deberíamos hacer. En consecuencia, el club generará lo que tenga que suceder. Lo de Arabia se alarga dos semanas más y el mayor peligro no es el mercado europeo, sino la gente que venga con dinero dentro de dos semanas a sacar algún jugador…”, explicaba el técnico en rueda de prensa.

La necesidad de fichar un mediocentro

Ante la lesión de Koke, Pablo Barrios ha destacado como la mejor alternativa para ocupar esa posición ante la falta del refuerzo que Simeone ha pedido en esa zona del campo. Höjbjerg sigue siendo la opción número uno de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, pero la situación económica no permite llegar a las demandas que ha hecho el Tottenham, por lo que la única opción es que el conjunto inglés reduzca sus pretensiones en los últimos días del mercado.

“Hablé hace cuatro o cinco meses con Pablo Barrios, le dije ‘no me vas a creer, pero te veo como mediocentro’. Él me contestó que ya había ahí jugado de más jovencito, aún hay muchas cosas para mejorar, pero tiene todas las condiciones. Con Koke y Barrios ahí, más Witsel, el lugar está cubierto. Si sale otro mediocampista, tendrá que venir otro”, decía el argentino ante los medios de comunicación.