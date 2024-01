Jugó en el PSG antes que Messi y Ramos, el Barça le llamó y su carrera agoniza como pasó con Hazard

Eden Hazard es historia viva de una selección belga de la que se retiró de forma oficial tras la conclusión del Mundial de Qatar, anunciando seis meses después su adiós definitivo al fútbol profesional.

En tal caso, en esa etapa de esplendor del combinado belga también destacó la figura de Thomas Meunier, aunque no al mismo nivel que su compatriota, quien durante mucho tiempo ha estado considerado como uno de mejores laterales derechos del mundo pero que, tras jugar en el PSG y recibir la llamada del FC Barcelona, está viviendo una caída en picado manifiesta por culpa de sus lesiones, como sucedió con Hazard a lo largo de su estancia en el Real Madrid.

Meunier, que actualmente forma parte de las filas del Borussia Dortmund, militó en el PSG antes de que Leo Messi y Sergio Ramos aterrizan en el Parque de los Príncipes y, aunque estuvo cuatro temporadas en el club galo, su rendimiento no fue del todo gratificante, algo que asimismo terminó fulminado sus opciones de seguir formando parte del proyecto en 2020.

En tal caso, en Barcelona se sintieron muy atraídos por la posibilidad de contar con el futbolista belga debido a la ingente cantidad de problemas presenciados en el carril derecho por culpa de Sergi Roberto y Nélson Semedo, problemas a los que João Cancelo puso una solución el verano pasado.

Terzic on on Thomas Meunier's good performances: "It doesn't surprise us at all that Thomas has shown strength here. We know he's a very experienced player. He struggled with his injury for a long time in the first half of the season. Today, the plan was to let him play longer,… pic.twitter.com/rwtufMwodl