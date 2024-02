Kimmich no será el único en salir con Tuchel: limpia en Múnich y Florentino y Pep Guardiola pescarán

No está siendo una temporada fácil en el Allianz Arena, el conjunto de Thomas Tuchel no está siendo capaz de jugar al nivel que acostumbra y su hegemonía en Alemania está más en el aire que nunca. Ante esta situación, todo apunta a que la directiva bávara lo echará todo por los aires para comenzar de cero un proyecto con una plantilla nueva y, como no se espera de otra forma, con un nuevo entrenador en el banquillo.

En esta misma línea, en Alemania ya se habla de una limpieza masiva dentro de la plantilla del Bayern, donde habría muy pocos jugadores exentos de responsabilidad, pues solamente se salvarían leyendas como Müller y Neuer, junto a estrellas como Kane y Musiala, del resto de plantilla, nadie es considerado un intocable, de modo que si llega una buena oferta, saldrá.

De la desgracia en Múnich a la oportunidad en España

Si el Bayern decidiera comenzar su limpieza, lo normal sería que abandonaran el club aquellos jugadores que más ganas tienen de hacerlo. En este sentido, Joshua Kimmich y Alphonso Davies son los que más números tienen para salir más pronto que tarde de Múnich, lo que sería una gran noticia para clubes como Manchester City y Real Madrid, pues ambos equipos podrían lanzarse a por dos jugadores de gran interés.

En el caso del City, Pep Guardiola estaría encantado de contar con un Joshua Kimmich al que ya conoce a la perfección y que supondría una incorporación ideal para reforzar, todavía más, la medular citizen. En este sentido, con el Barça fuera de toda ecuación por su precaria economía, el City se presenta como gran candidato.

Por su parte, Florentino Pérez tiene más fácil que nunca el fichaje de Alphonso Davies, que lleva meses en la agenda blanca y estaría encantado de cambiar Múnich por Madrid, en un movimiento que, igual que Kimmich, en el Bayern ven como inevitable.

Con todo, hay muchos más nombres de gran interés que podrían cambiar de aires este verano, estrellas como De Ligt, Coman, Sané o Goretzka son solamente algunos ejemplos de grandes jugadores por los cuales, si llega una oferta satisfactoria, el Bayern estaría abierto a negociar una venta.