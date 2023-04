La crisis del Bayern de Tuchel favorece el recambio de oro para Benzema: fue un sueño de Zidane

Venimos contando el día a día de los próximos movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes que se vendrá en verano y uno de los puntos calientes, pese al excepcional nivel de forma de Karim Benzema en este tramo final de temporada, tiene que ver con el jugador francés, al cual el Madrid se plantea darle un sustituto de peso una vez Mariano Díaz abandone el club blanco junio, y la crisis del Bayern de Tuchel favorece que un nuevo nombre se sume a este debate, uno que fue el gran anhelo de Zinedine Zidane durante su estancia en Madrid.

Caída estrepitosa, duda con el míster y pelea

Si bien el Bayern aguantó en el Etihad Stadium el pasado martes ante el Manchester City de Pep Guardiola, los errores de Upamecano propiciaron que los ingleses anotaran dos goles tras el inicial de Rodri que dejan la eliminatoria muy cuesta arriba para los alemanes, todo ello en medio del debate sobre si la sustitución de Julian Nagelsmann por Thomas Tuchel fue acertada. En suma, la tensión es enorme. Prueba de ello es que hubo un incidente que ahora está provocando mucho daño en el gigante bávaro y que amenaza con dejar fuera a una de sus estrellas.

Y es que salió a la luz poco después del choque ante el City que Sadio Mané propinó un golpe a su compañero Leroy Sané por una acción de dicho partido, lo que en Alemania ha propiciado que la investigación interna hable ya de fulminar al africano en el mercado veraniego. Tendrían varias fórmulas los germanos para ello, pero la que interesa en Madrid es esa que sitúa al ex del Liverpool en la pista del Bernabéu a un coste asequible.

Firmino, Vlahovic y ahora Mané

No es un secreto que en su día Mané fue muy del agrado del Madrid de Zinedine Zidane y que su estancia en el Allianz Arena no ha funcionado, pero no solo eso, estos rumores que apuntan a un interés del Madrid tienen verosimilitud por el tipo de jugador que se busca para sustituir a Benzema y las características de Mané. El senegalés sería un jugador veterano, con un precio asequible y contrastado, siendo además un 10 al uso, capaz de jugar pegado a banda pero sobre todo de bajar a recibir a la frontal del área, movilizando la franja de ataque de su equipo y sacando a los centrales rivales de su posición. Como Firmino, un perfil de jugador similar a Benzema, salvando las distancias.

Ahora bien, para que esta opción se convirtiera en real, el Bayern debería poner mucho de su parte y el primer paso está dado: Sky asegura que será venido en verano.