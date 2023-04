El bombazo de 100M sacude de lleno a Cristiano Ronaldo: así se gesta un imposible junto a Mourinho

La noticia está corriendo como la pólvora y puede remover los cimientos del fútbol europeo sin tocarlo si quiera. Y es que el equipo de Cristiano Ronaldo, que ha prescindido recientemente de su entrenador, Rudi García, está barajando hacerse con el entrenador de la AS Roma José Mourinho por una cantidad estratosférica que, según apuntan ciertas fuentes, The Special One se estaría pensando.

La polémica y el morbo están servidos

La opción de ver juntos de nuevo a José Mourinho y CR7, aunque sea en estos momentos remota, genera un enorme impacto, sobre todo porque la relación entre ellos ha oscilado del amor al odio en los últimos tiempos con extrema normalidad. Decimos que es remota porque el portugués, al que le ofrecen 100 millones de euros por dos temporadas para dirigir al equipo de Arabia Saudí, no quiere dejar tirada a la Roma en el tramo decisivo de la temporada y trataría de que la oferta, de aceptarla, se hiciera efectiva durante el mercado de verano.

Pero no podemos pasar de puntillas por esta posibilidad debido a que ambas carismáticas figuras, compatriotas, han vivido momentos de tensión enormes durante y después de su etapa juntos en el Real Madrid. Por ejemplo, CR7 se negó a mencionar el nombre de Mourinho en su día cuando este abandonó el club blanco de malas formas, citando que “no merecía la pena hablar de esa persona”. Por su parte Mourinho despreció al luso asegurando que el verdadero Ronaldo era Nazário: "entrené a Ronaldo, no a este, sino al verdadero, el brasileño", dijo el míster según ESPN. Después, las polémicas siguieron e incluso tocaron el pasado reciente del jugador, al que Mourinho habría negado un puesto en el United cuando este era entrenador de la Premier League de los red devils. Así al menos lo aseguró Jim White en Talk Sport, donde dijo que “pudo suceder cuando Cristiano dejó el Real Madrid, que seguía en un gran momento, pero no se hizo porque Mourinho dejó claro que el equipo en ese momento tenía otras prioridades”.

Seguro que ninguna de las dos personalidades esperaba volver a encontrarse en calidad de técnico y jugador, pero el fútbol, como la vida, tiene estas cosas.