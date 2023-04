La Premier enloquece con Vinicius Júnior y Benzema: Guardiola se contagia de Lampard y Klopp, pavor

Una vez más Vinicius Júnior y Karim Benzema fueron fundamentales en una eliminatoria de la Champions League del Real Madrid, y una vez más ambos fueron un martillo pilón contra un equipo inglés. Lo fueron en la consecución de la Champions 21/22, sobre la que el Madrid defiende título en esta temporada, y ayer ante el Chelsea ejecutaron una vez más a un equipo Premier: el brasileño con asistencia y media, el francés con uno de los dos goles.

Mercado… imposible; herencia dolorosa

Se viene hablando que el PSG, pero también el Chelsea, está tratando de intentar cualquier tipo de acercamiento hacia la figura de Vinicius Júnior, que tiene apalabrada su renovación con el Madrid pero no la ha oficializado, terminando contrato en 2024, sin embargo el brasileño no parece que vaya a moverse del conjunto blanco por muchos años. No le quedan tantos junto a Benzema, con el que sí estará en la 23/24, y esto es una muy mala noticia para Lampard, Klopp, Guardiola y cuantos entrenadores se sienten en rivales británicos de los blancos en la máxima competición continental.

No hay más que ver los rotativos ingleses tras la derrota blue en el Bernabéu para saber en qué dirección ven estos el peligro con el Madrid. Y a fe que así fue, una vez más, sobre el césped, con un brasileño incontenible, insistente, perturbador para todos los jugadores a las órdenes de Lampard, mientras que Benzema siempre está ahí, como ha solido estar en los últimos años.

Sin ir más lejos en la pasada campaña Benzema le marcó 4 goles a los londinenses y otros tres al Manchester City en las semifinales; Vinicius estuvo en casi todas las fotos, entre ellas la de la gran final, con el gol ante el Liverpool de Klopp (1-0). Precisamente el francés y el internacional con la canarinha ajusticiaron a los reds en octavos de esta temporada, con dos goles para cada uno anotados en Anfield (2-5) y otro más del galo en la vuelta (1-0). El dato para Lampard con Benzema -también para un hipotético cruce en semifinales con Guardiola, que en rueda de prensa no ha ocultado su máximo respeto por el Madrid- es aterrador: le ha marcado 20 goles a los equipos ingleses en la Champions.