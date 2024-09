Le quita el 10 a Bellingham y Wirtz, rechaza al Bayern y Guardiola le dará un salario de más de 17M

Si el Bayern de Múnich ha tenido (y tiene) un problema con algunas de sus estrellas, como Kingsley Coman, Joshua Kimmich o Alphonso Davies, con varios de ellos acabando contrato y sin querer negociar la renovación, The Daily Star publica uno mayor, uno que señala a su estrella.

El conocido medio de comunicación apunta a que no solo el Real Madrid y el FC Barcelona se han fijado en Jamal Musiala, sino que el jugador, como sus otros compañeros citados, no solo no quiere renovar, además, quiere vestir de celeste; quizá en parte debido al salario que se le promete desde el Etihad Stadium.

Al hilo de esto, los citizens quieren hacerse con el jugador alemán que le quitara el 10 en Inglaterra a Jude Bellingham y lo hace ahora con Florian Wirtz en la Selección Alemana de Fútbol, a razón de un salario de 300.000 libras semanales, unos 353.000 euros, lo que nos lleva a un salario de algo más de 17 millones de euros por temporada; es decir, un contrato a la altura del mismísimo Erling Haaland.

Pero no solo cita el mass media al City como posible destino para Musiala por esa enorme cantidad, sino que certifica que Pep Guardiola y su club están en cabeza en la pelea por hacerse con el jugador del Bayern de Múnich, el cual, como apuntamos, tiene intención de abandonar el club alemán al término de la presente temporada.

